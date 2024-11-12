Комик из Кузбасса заявил, что мечтает выиграть 10 млн рублей на шоу

Ведущим шоу будет Тимур Родригез, а наставниками — Марина Кравец, Сергей Светлаков, Артем Калайджян и Тимур Батрутдинов. Команды, которые будут участвовать, представляют разные регионы России, пишет sibdepo.ru.



Отмечается, что ранее комик уже несколько раз выступал в шоу в составе команды «Чемодан», коллектив даже одержал победу во втором сезоне. Летом Дмитрий отправился на Алтай, чтобы принять участие в реалити-шоу. Там он тоже дошел до финала и забрал главный приз.

Однако после нескольких побед комик решил строить сольную карьеру. Дмитрий признается, что в новом сезоне «Лиги городов» бросил вызов самому себе.