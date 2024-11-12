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Posted 12 ноября, 04:00

Published 12 ноября, 04:00

Modified 12 ноября, 04:00

Updated 12 ноября, 04:00

Комик из Кузбасса заявил, что мечтает выиграть 10 млн рублей на шоу

12 ноября 2024, 04:00
Уроженец кузбасского Гурьевска Дмитрий Конышев поборется за 10 млн рублей в юмористическом турнире на канале ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Ведущим шоу будет Тимур Родригез, а наставниками — Марина Кравец, Сергей Светлаков, Артем Калайджян и Тимур Батрутдинов. Команды, которые будут участвовать, представляют разные регионы России, пишет sibdepo.ru.

Отмечается, что ранее комик уже несколько раз выступал в шоу в составе команды «Чемодан», коллектив даже одержал победу во втором сезоне. Летом Дмитрий отправился на Алтай, чтобы принять участие в реалити-шоу. Там он тоже дошел до финала и забрал главный приз.
Однако после нескольких побед комик решил строить сольную карьеру. Дмитрий признается, что в новом сезоне «Лиги городов» бросил вызов самому себе.

«Я сам! Я один! Я должен в каждом этапе удивлять, и я сделаю всё, чтобы так оно и было!», — решительно настроен комик.

В новом этапе шоу Дмитрий хочет, чтобы его наставником был Артём Калайджян.

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