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Posted 12 ноября, 09:08

Published 12 ноября, 09:08

Modified 12 ноября, 09:10

Updated 12 ноября, 09:10

Нагар из дымохода отвалится огромными кусками: нужны всего две ложки этого средства

Нагар из дымохода отвалится огромными кусками: нужны всего две ложки этого средства

12 ноября 2024, 09:08
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Дымоход, забитый сажей и прочими отложениями, ухудшает тягу, что может привести к скоплению дыма и угарного газа в помещении. Это смертельно опасно, вот почему нельзя откладывать регулярную чистку трубы. Какие же средства подойдут для этого?

Очистка дымохода солью

Во время горения дров в камине или печи добавьте горсть обычной поваренной соли. Соль способствует разложению сажи на мелкие частицы, которые легче удаляются из дымохода. Конечно, эта процедура не может заменить механическую чистку, но способна значительно снизить образование сажи в трубе.

К тому же эксперты говорят, что соль улучшает сгорание дров в топке, в результате чего удаляется и нагар, — рекомендует портал «Белновости».
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Использование картофельных очисток

Картофельные очистки содержат крахмал, который способствует разложению сажи. Их также можно периодически сжигать в печи или камине. На один сеанс чистки понадобится примерно половина ведра картофельных очисток.

Очистка при помощи специальные химических средств

В продаже имеются специальные химические порошки или поленья для очистки дымоходов. Они содержат вещества, которые способствуют удалению сажи и нагаров.

Использовать их нужно в соответствии с инструкцией производителя .

Механическая чистка:

Несмотря на использование соли и других средств, периодически необходимо проводить механическую чистку дымохода. Для этого применяют специальные щетки, которые выгребают грязь с внутренней поверхности дымохода.

Эта процедура обычно проводится профессионалами, но при наличии навыков и оборудования ее можно осуществить и самостоятельно.

Дымоход нуждается в регулярной чистке — это спасет семью от отравления угарным газомДымоход нуждается в регулярной чистке — это спасет семью от отравления угарным газом
Дымоход нуждается в регулярной чистке — это спасет семью от отравления угарным газом. Фото: Изображение Midjourney

Профилактические меры

Используйте сухие и хорошо высушенные дрова для уменьшения образования сажи. Также не жгите в дымоходе резину, пластик или другие материалы, которые сильно коптят и способствуют накоплению сажи и загрязнению дымохода.

Регулярная очистка и профилактика помогут поддерживать дымоход в исправном состоянии, что важно для безопасности и эффективной работы вашей печки или камина.

Ранее эксперты рассказали, для чего опытные хозяйки вешают на батарею пластиковые пакеты.

Источник: belnovosti.by.

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