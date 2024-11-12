Нагар из дымохода отвалится огромными кусками: нужны всего две ложки этого средства

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Дымоход, забитый сажей и прочими отложениями, ухудшает тягу, что может привести к скоплению дыма и угарного газа в помещении. Это смертельно опасно, вот почему нельзя откладывать регулярную чистку трубы. Какие же средства подойдут для этого?