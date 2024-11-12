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Posted 12 ноября, 10:05

Published 12 ноября, 10:05

Modified 12 ноября, 10:07

Updated 12 ноября, 10:07

Нижнетагильский драматический театр выиграл грант на постановку двух спектаклей

Нижнетагильский драматический театр выиграл грант на постановку двух спектаклей

12 ноября 2024, 10:05
Фото: Управление культуры Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле драмтеатр выиграл грант. На эти средства поставят 2 спектакля.

Средства выделяет региональный Минкульт. На них театр поставит спектакль-концерт «Помните!», посвященный Великой Отечественной Войне. В спектакле будут использованы элементы документального театра, песни о ВОВ и современные песни об СВО, сообщает Управление культуры Нижнего Тагила.

Также в планах театра — постановка пьесы «Король Лир» знаменитого английского драматурга Шекспира.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Нижний Тагил#Театр#Министерство культуры#Екатеринбург
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