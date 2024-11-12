Нижнетагильский драматический театр выиграл грант на постановку двух спектаклей

Средства выделяет региональный Минкульт. На них театр поставит спектакль-концерт «Помните!», посвященный Великой Отечественной Войне. В спектакле будут использованы элементы документального театра, песни о ВОВ и современные песни об СВО, сообщает Управление культуры Нижнего Тагила.