Нижнетагильский драматический театр выиграл грант на постановку двух спектаклей

Posted 12 ноября, 10:05
Published 12 ноября, 10:05
Modified 12 ноября, 10:07
Updated 12 ноября, 10:07
Средства выделяет региональный Минкульт. На них театр поставит спектакль-концерт «Помните!», посвященный Великой Отечественной Войне. В спектакле будут использованы элементы документального театра, песни о ВОВ и современные песни об СВО, сообщает Управление культуры Нижнего Тагила.
Также в планах театра — постановка пьесы «Король Лир» знаменитого английского драматурга Шекспира.
Руководство театра хочет показать историю и современность глазами молодежи.
Ранее 11 свердловских школьников стали миллионерами, выиграв в «Большую перемену».