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Posted 12 ноября, 15:02

Published 12 ноября, 15:02

Modified 12 ноября, 15:04

Updated 12 ноября, 15:04

Обувь зимой не растрескается и не порвется: этапы ухода, которыми нельзя пренебрегать

Обувь зимой не растрескается и не порвется: этапы ухода, которыми нельзя пренебрегать

12 ноября 2024, 15:02
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Если вы купили новую пару зимней обуви и думаете, как продлить срок ее службы хотя бы на два сезона, то попробуйте воспользоваться нашими советами.

Правильный уход продлевает срок службы обуви, защищая ее от трещин, промокания и других повреждений. Вот подробное руководство по уходу за зимними ботинками, сапогами и кроссовками.

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Предварительная подготовка

Если вы уже успели поносить ботинки, то осмотрите их на наличие грязи или повреждений. Очистите подошву и верх от грязи и соли обувной щеткой или влажной тряпкой. Для замши подойдет специальная щетка, которая поднимет ворс и удалит загрязнения.

Для текстильной обуви зачастую достаточно мягкой щетки и небольшого количества воды с мягким моющим средством.

Сушка

Никогда не сушите обувь рядом с открытым источником тепла (батарея, обогреватель), так как это может привести к растрескиванию и деформации. Вместо этого поместите внутрь обуви газетные листы или специальные сушилки для обуви, и оставьте сушиться при комнатной температуре.

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Защита от влаги

Нанесите специальные водоотталкивающие средства — чаще всего они выпускаются в форме спреев. Наносите средства равномерно по всей поверхности, уделяя особое внимание швам и месту стыка подошвы с верхом обуви. После обработки обуви дайте ей как следует просохнуть.

Питание и восстановление.

  • Кожаная обувь. Регулярное применение кремов, масел или кондиционеров для кожи предотвратит растрескивание и обеспечит питание.
  • Замша и нубук: После обработки водоотталкивающим средством обработайте замшу специальными средствами, которые восстанавливают цвет и структуру материала.

Проверяйте обувь после каждой носки на наличие повреждений и своевременно устраняйте загрязнения и пятна. Периодически (хотя бы раз в месяц) повторяйте обработку водоотталкивающими и защитными средствами.

Зимняя обувь прослужит не один сезон, если за ней правильно ухаживатьЗимняя обувь прослужит не один сезон, если за ней правильно ухаживать
Зимняя обувь прослужит не один сезон, если за ней правильно ухаживать. Фото: Photo by Andres Jasso on Unsplash

Хранение и ремонт

Во время теплого сезона храните обувь в сухом, прохладном месте, желательно в тканевых мешочках или коробках. Используйте колодки или бумагу, чтобы поддержать форму.

Не игнорируйте мелкие повреждения. Своевременный ремонт (например, замена набойки или вклейка подошвы) убережет обувь от больших проблем в будущем.

Ранее мы рассказывали, с помощью каких средств можно прочистить стиральную машину изнутри.

Источник: Роскачество.

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