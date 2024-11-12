Обувь зимой не растрескается и не порвется: этапы ухода, которыми нельзя пренебрегать

Posted 12 ноября, 15:02
Published 12 ноября, 15:02
Modified 12 ноября, 15:04
Updated 12 ноября, 15:04
Правильный уход продлевает срок службы обуви, защищая ее от трещин, промокания и других повреждений. Вот подробное руководство по уходу за зимними ботинками, сапогами и кроссовками.
Предварительная подготовка
Если вы уже успели поносить ботинки, то осмотрите их на наличие грязи или повреждений. Очистите подошву и верх от грязи и соли обувной щеткой или влажной тряпкой. Для замши подойдет специальная щетка, которая поднимет ворс и удалит загрязнения.
Для текстильной обуви зачастую достаточно мягкой щетки и небольшого количества воды с мягким моющим средством.
Сушка
Никогда не сушите обувь рядом с открытым источником тепла (батарея, обогреватель), так как это может привести к растрескиванию и деформации. Вместо этого поместите внутрь обуви газетные листы или специальные сушилки для обуви, и оставьте сушиться при комнатной температуре.
Защита от влаги
Нанесите специальные водоотталкивающие средства — чаще всего они выпускаются в форме спреев. Наносите средства равномерно по всей поверхности, уделяя особое внимание швам и месту стыка подошвы с верхом обуви. После обработки обуви дайте ей как следует просохнуть.
Питание и восстановление.
Проверяйте обувь после каждой носки на наличие повреждений и своевременно устраняйте загрязнения и пятна. Периодически (хотя бы раз в месяц) повторяйте обработку водоотталкивающими и защитными средствами.
Хранение и ремонт
Во время теплого сезона храните обувь в сухом, прохладном месте, желательно в тканевых мешочках или коробках. Используйте колодки или бумагу, чтобы поддержать форму.
Не игнорируйте мелкие повреждения. Своевременный ремонт (например, замена набойки или вклейка подошвы) убережет обувь от больших проблем в будущем.
Ранее мы рассказывали, с помощью каких средств можно прочистить стиральную машину изнутри.
Источник: Роскачество.