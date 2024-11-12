Обувь зимой не растрескается и не порвется: этапы ухода, которыми нельзя пренебрегать

Никогда не сушите обувь рядом с открытым источником тепла (батарея, обогреватель), так как это может привести к растрескиванию и деформации. Вместо этого поместите внутрь обуви газетные листы или специальные сушилки для обуви, и оставьте сушиться при комнатной температуре.