Православный садик в Тагиле, поломанная плитка, грант, новогодние елки и грязная вода

Тротуар около склада на улице Победы в Нижнем Тагиле скоро будет полностью разрушен: здесь постоянно паркуются грузовики, которые ломают плитку. На проблему обратили внимание местные жители, которые уже заявляют, что ремонтировать дорогу в этом месте должны те, кто ее сломал.