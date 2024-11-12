Православный садик в Тагиле, поломанная плитка, грант, новогодние елки и грязная вода

Posted 12 ноября, 17:03
Published 12 ноября, 17:03
Modified 12 ноября, 17:05
Updated 12 ноября, 17:05
В Нижнем Тагиле появится первый в истории города православный детский сад. Мэрия приняла решение передать Нижнетагильской епархии здание ДОУ №19 на Старой Гальянке. Дошкольное учреждение будет работать в связке с православной гимназией, которая действует с 2014 года.
Тротуар около склада на улице Победы в Нижнем Тагиле скоро будет полностью разрушен: здесь постоянно паркуются грузовики, которые ломают плитку. На проблему обратили внимание местные жители, которые уже заявляют, что ремонтировать дорогу в этом месте должны те, кто ее сломал.
Нижнетагильский драматический театр выиграл грант Министерства культуры. На эти деньги учреждение культуры поставит два новых спектакля. Один из них будет посвящен Великой Отечественной войне. Второй, по мотивам трагедии Шекспира «Король Лир», будет классическим.
Власти Нижнего Тагила уже задумываются о праздновании Нового года. К 20 декабря в шести населенных пунктах города появятся зимние городки и новогодние елки. На эти цели мэрия готова потратить 600 тысяч рублей.
Магистральный фильтр для воды, который всего три месяца назад установила жительница Нижнего Тагила, поразил ее в самое сердце. Решив проверить его состояние, она обнаружила, что картридж за такой короткий срок покрылся чернотой и слизью.