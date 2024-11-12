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Posted 12 ноября, 17:03

Published 12 ноября, 17:03

Modified 12 ноября, 17:05

Updated 12 ноября, 17:05

Православный садик в Тагиле, поломанная плитка, грант, новогодние елки и грязная вода

Православный садик в Тагиле, поломанная плитка, грант, новогодние елки и грязная вода

12 ноября 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле появится первый православный детский сад. Грузовики разбивают тротуарную плитку на улице Победы. Драмтеатр выиграл грант и создаст два новых спектакля. Новогодние елки установят в шести тагильских селах. Фильтр для воды чуть не довел тагильчанку до инфаркта. Подводим итоги за 12 ноября.

В Нижнем Тагиле появится первый в истории города православный детский сад. Мэрия приняла решение передать Нижнетагильской епархии здание ДОУ №19 на Старой Гальянке. Дошкольное учреждение будет работать в связке с православной гимназией, которая действует с 2014 года.

В Нижнем Тагиле откроется первый православный детский сад
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Тротуар около склада на улице Победы в Нижнем Тагиле скоро будет полностью разрушен: здесь постоянно паркуются грузовики, которые ломают плитку. На проблему обратили внимание местные жители, которые уже заявляют, что ремонтировать дорогу в этом месте должны те, кто ее сломал.

В Тагиле грузовики паркуются на тротуаре на улице Победы и ломают тротуарную плитку
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Нижнетагильский драматический театр выиграл грант Министерства культуры. На эти деньги учреждение культуры поставит два новых спектакля. Один из них будет посвящен Великой Отечественной войне. Второй, по мотивам трагедии Шекспира «Король Лир», будет классическим.

Нижнетагильский драматический театр выиграл грант на постановку двух спектаклей
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Власти Нижнего Тагила уже задумываются о праздновании Нового года. К 20 декабря в шести населенных пунктах города появятся зимние городки и новогодние елки. На эти цели мэрия готова потратить 600 тысяч рублей.

Горки, снежный тир и украшения: в шести селах под Тагилом установят новогодние елки
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Магистральный фильтр для воды, который всего три месяца назад установила жительница Нижнего Тагила, поразил ее в самое сердце. Решив проверить его состояние, она обнаружила, что картридж за такой короткий срок покрылся чернотой и слизью.

«Это был шок»: жительница Нижнего Тагила показала свой фильтр для воды
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