Реанимировать не смогли: в Екатеринбурге 6-летний мальчик выбежал под колеса авто

Posted 12 ноября, 15:29
Published 12 ноября, 15:29
Modified 12 ноября, 15:31
Updated 12 ноября, 15:31
Трагедия случилась на улице Раевского, сообщает пресс-служба свердловского ГАИ.
Шестилетний ребенок переходил дорогу один, без сопровождения взрослых, в результате его сбил автомобиль Kia Sorento под управлением 35-летнего водителя. Мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованного грузовика.
Он получил тяжелые травмы головы. Медики пытались его реанимировать, однако он скончался в машине скорой помощи.
Установлено, что мальчика забрал из детского сада отец. Велев ему перейти дорогу самостоятельно, он тем временем пошел в другое дошкольное учреждение за вторым ребенком.
В Нижнем Тагиле водитель автобуса не справился с управлением и снес пешехода на тротуаре.