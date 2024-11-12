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Posted 12 ноября, 15:29

Published 12 ноября, 15:29

Modified 12 ноября, 15:31

Updated 12 ноября, 15:31

В Екатеринбурге 6-летний мальчик погиб, выбежав под колеса автомобиля

Реанимировать не смогли: в Екатеринбурге 6-летний мальчик выбежал под колеса авто

12 ноября 2024, 15:29
Фото: ГАИ Свердловской области.

В Екатеринбурге 6-летний мальчик погиб, выбежав под колеса автомобиля

В Екатеринбурге вечером во вторник, 12 ноября, произошло смертельное ДТП, в котором погиб 6-летний ребенок.

Трагедия случилась на улице Раевского, сообщает пресс-служба свердловского ГАИ.

Шестилетний ребенок переходил дорогу один, без сопровождения взрослых, в результате его сбил автомобиль Kia Sorento под управлением 35-летнего водителя. Мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованного грузовика.

Фото: ГАИ Свердловской области

Он получил тяжелые травмы головы. Медики пытались его реанимировать, однако он скончался в машине скорой помощи.

Установлено, что мальчика забрал из детского сада отец. Велев ему перейти дорогу самостоятельно, он тем временем пошел в другое дошкольное учреждение за вторым ребенком.

В Нижнем Тагиле водитель автобуса не справился с управлением и снес пешехода на тротуаре.

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