Сбер запустил оплату по биометрии в метро Екатеринбурга

Posted 12 ноября, 11:23
Published 12 ноября, 11:23
Modified 12 ноября, 11:29
Updated 12 ноября, 11:29
Пока оплатить проезд «улыбкой» могут только клиенты Сбера. Чтобы пользоваться сервисом, им необходимо подключить распознавание по лицу в приложении СберБанк Онлайн. Проще всего это сделать, если сказать виртуальному ассистенту «Оплата улыбкой» и следовать инструкции. Пассажиры, которые выберут этот способ оплаты, получат 100% кешбэк бонусами Спасибо за 10 поездок в период с 11 ноября по 31 декабря 2024 года.
С декабря оплачивать проезд в метро по биометрии смогут владельцы карт и других российских банков.
Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:
Приоритетная задача Сбера — быть помощником и навигатором для населения, бизнеса и власти, являться партнером в развитии региона. Мы уделяем большое внимание обновлению инфраструктуры и созданию условий для комфортной жизни. Екатеринбург — один из самых продвинутых мегаполисов с точки зрения технологий: городские власти уделяют большое внимание внедрению передовых сервисов, а горожане активно их используют в повседневной жизни. На данный момент уральская столица — единственный город в России, где реализовано максимальное количество способов оплаты в метро, что соответствует нашей стратегии человекоцентричности. Для нас важно, что каждый пассажир сам может выбрать тот вариант, который ему больше всего подходит.
Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка:
Оплата по биометрии становится привычным сервисом для оплаты покупок в супермаркетах, кафе, на заправках. Мы распространяем этот клиентский опыт и на оплату проезда в метро. До конца года биометрические терминалы появятся также на всех турникетах метро Нижнего Новгорода. И в этом же году начнём пилотировать технологию в Самаре.
Сбер запустил сервис «Оплата улыбкой» летом 2023 года. Россия стала первой страной в мире, где массово распространена технология биометрии для проведения платежных операций. В настоящий момент к сервису подключились уже более 30 млн клиентов Сбера. Установлено более 900 тыс. терминалов, принимающих оплату по биометрии. К концу 2024 года технология будет тиражирована на более чем 1 млн терминалов по всей стране. Оплата по биометрии сегодня доступна клиентам во многих торговых центрах, супермаркетах, магазинах электроники и других популярных точках.