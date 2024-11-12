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Posted 12 ноября, 11:30

Published 12 ноября, 11:30

Modified 12 ноября, 11:32

Updated 12 ноября, 11:32

Школьница в Екатеринбурге найдена мертвой на снегу

Школьница в Екатеринбурге найдена мертвой на снегу

12 ноября 2024, 11:30
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге обнаружили мертвой 15-летнюю школьницу, которая выпала из окна дома на улице Ломоносова. ЧП случилось 11 ноября 2024 года.

Девочка пришла домой после учебного дня и заперлась в своей комнате. По словам одной из ее подруг, она была жизнерадостной и активной, имела хорошую успеваемость по учебе и имела подработку, пишет Е1.

Соседи также отметили, что семья, где воспитывалась школьница, благополучная. В школе в день ее смерти ничего странного в ее поведении не заметили.

При этом, по словам некоторых знакомых, девочка год назад говорила о желании совершить суицид, но к ее словам серьезно не отнеслись. В СК проводят проверку.

Напомним, 16-летний подросток в Екатеринбурге умер после того, как выпил алкголь в гостях у друга.

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