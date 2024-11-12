Школьница в Екатеринбурге найдена мертвой на снегу

Posted 12 ноября, 11:30
Published 12 ноября, 11:30
Modified 12 ноября, 11:32
Updated 12 ноября, 11:32
Девочка пришла домой после учебного дня и заперлась в своей комнате. По словам одной из ее подруг, она была жизнерадостной и активной, имела хорошую успеваемость по учебе и имела подработку, пишет Е1.
Соседи также отметили, что семья, где воспитывалась школьница, благополучная. В школе в день ее смерти ничего странного в ее поведении не заметили.
При этом, по словам некоторых знакомых, девочка год назад говорила о желании совершить суицид, но к ее словам серьезно не отнеслись. В СК проводят проверку.
Напомним, 16-летний подросток в Екатеринбурге умер после того, как выпил алкголь в гостях у друга.