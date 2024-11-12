Скулит день и ночь: в поселке Сухоложский хозяева выкинули пса прямо на мороз

Posted 12 ноября, 16:34
Published 12 ноября, 16:34
Modified 12 ноября, 16:36
Updated 12 ноября, 16:36
О ситуации рассказала местная жительница, подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».
По словам женщины, собаку высадили 7 ноября в районе домов на улицах Гражданской и Цементной. С тех пор пес никуда не уходит, все время скулит, воет, особенно по ночам, и продолжает ждать своих хозяев.
Те периодически объявляются: машину, из которой высадили собаку, видели несколько раз в этом районе. Хозяева заезжали проверить выброшенного питомца и один раз привезли ему еду, однако не забрали.
Местным жителям ничего не остается кроме как подкармливать и по возможности заботиться о выброшенной собаке.
На улице зима, холодно и голодно! Как, можно вот так взять бросить и спать спокойно?! Он настолько предан вам, ждет вас! Неужели вы забыли, что мы в ответе за тех кого приучили?! Очень просим вас, одумайтесь и поставьте себя на его место, если какая то жизненная ситуация, то поверьте, что безвыходного положения не бывает! — обратились жители к хозяевам животного.
В Ревде живодеры проломили череп хаски и выбросили его в мусорный контейнер.