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Posted 12 ноября, 16:34

Published 12 ноября, 16:34

Modified 12 ноября, 16:36

Updated 12 ноября, 16:36

В тагильском поселке Сухоложский хозяева выбросили пса на мороз

Скулит день и ночь: в поселке Сухоложский хозяева выкинули пса прямо на мороз

12 ноября 2024, 16:34
Фото: 1MI.

В тагильском поселке Сухоложский хозяева выбросили пса на мороз

В поселке Сухоложский под Нижним Тагилом неизвестные в мороз высадили свою собаку во дворе двух домов. Питомец непрерывно скулит и воет, однако продолжает ждать хозяев.

О ситуации рассказала местная жительница, подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».

По словам женщины, собаку высадили 7 ноября в районе домов на улицах Гражданской и Цементной. С тех пор пес никуда не уходит, все время скулит, воет, особенно по ночам, и продолжает ждать своих хозяев.

Те периодически объявляются: машину, из которой высадили собаку, видели несколько раз в этом районе. Хозяева заезжали проверить выброшенного питомца и один раз привезли ему еду, однако не забрали.

Фото: паблик «Инцидент Нижний Тагил»

Местным жителям ничего не остается кроме как подкармливать и по возможности заботиться о выброшенной собаке.

На улице зима, холодно и голодно! Как, можно вот так взять бросить и спать спокойно?! Он настолько предан вам, ждет вас! Неужели вы забыли, что мы в ответе за тех кого приучили?! Очень просим вас, одумайтесь и поставьте себя на его место, если какая то жизненная ситуация, то поверьте, что безвыходного положения не бывает! — обратились жители к хозяевам животного.

В Ревде живодеры проломили череп хаски и выбросили его в мусорный контейнер.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Собака#Питомец#Хозяева#Екатеринбург#Выбросили#Живая природа
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