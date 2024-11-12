Сотрудники ОМОНа ворвались в деловой центр в Екатеринбурге

Posted 12 ноября, 07:06
Published 12 ноября, 07:06
Modified 12 ноября, 07:08
Updated 12 ноября, 07:08
По словам очевидцев, четверо силовиков приехали на одном микроавтобусе и поднялись в центре на шестой этаж. Какая именно компания их заинтересовала — в настоящий момент неизвестно, пишет Ура.ру.
Напомним, 16 октября 2024 года в Екатеринбурге правоохранители и военные пришли на предприятие в поселке Пышма, чтобы выявить незаконных мигрантов, а также иностранцев, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет.