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Posted 12 ноября, 07:06

Published 12 ноября, 07:06

Modified 12 ноября, 07:08

Updated 12 ноября, 07:08

Сотрудники ОМОНа ворвались в деловой центр в Екатеринбурге

Сотрудники ОМОНа ворвались в деловой центр в Екатеринбурге

12 ноября 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге силовики ворвались в деловой центр, который находится на улице Блюхера.

По словам очевидцев, четверо силовиков приехали на одном микроавтобусе и поднялись в центре на шестой этаж. Какая именно компания их заинтересовала — в настоящий момент неизвестно, пишет Ура.ру.

Напомним, 16 октября 2024 года в Екатеринбурге правоохранители и военные пришли на предприятие в поселке Пышма, чтобы выявить незаконных мигрантов, а также иностранцев, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ЧП#Центр#Силовики#Омон#18+#Екатеринбург#Инцидент
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