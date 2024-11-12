Студент УрФУ выпал с балкона в Екатеринбурге

Posted 12 ноября, 04:57
Published 12 ноября, 04:57
Modified 12 ноября, 04:59
Updated 12 ноября, 04:59
Умерший юноша в этом году окончил школу и поступил в УрФУ. По словам его одноклассницы, он был добрым и веселым человеком, имел множество интересов и не увлекался вредными привычками, пишет Е1.
Также очевидица отметила, что в доме, из окна которого выпал екатеринбуржец, жила девушка, которая нравилась ему.
Напомним, 6 ноября 2024 года в Академическом районе Екатеринбурга из окна выпал местный житель и разбился.