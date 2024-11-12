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Posted 12 ноября, 04:57

Published 12 ноября, 04:57

Modified 12 ноября, 04:59

Updated 12 ноября, 04:59

Студент УрФУ выпал с балкона в Екатеринбурге

Студент УрФУ выпал с балкона в Екатеринбурге

12 ноября 2024, 04:57
Фото: 1MI.
18-летний молодой человек выпал с балкона многоэтажного дома на улице Вилонова в Екатеринбурге. Происшествие случилось 11 ноября 2024 года.

Умерший юноша в этом году окончил школу и поступил в УрФУ. По словам его одноклассницы, он был добрым и веселым человеком, имел множество интересов и не увлекался вредными привычками, пишет Е1.

Также очевидица отметила, что в доме, из окна которого выпал екатеринбуржец, жила девушка, которая нравилась ему.

Напомним, 6 ноября 2024 года в Академическом районе Екатеринбурга из окна выпал местный житель и разбился.

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