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Posted 12 ноября, 08:48

Published 12 ноября, 08:48

Modified 12 ноября, 08:50

Updated 12 ноября, 08:50

Свердловские врачи спасли ногу 70-летнего пенсионера от ампутации

Свердловские врачи спасли ногу 70-летнего пенсионера от ампутации

12 ноября 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney.
Хирурги из Асбеста и Верхней Пышмы спасли пациенту ногу от ампутации.

Пожилому мужчине медики спасли нижнюю конечность. Ему грозила ампутация. Хирурги выполнили уникальное лечение с использованием радиации, рассказали в Департаменте информполитики.

У 70-летнего пациента была обнаружена закупорка артерии по всей длине ноги. В любой момент могла развиться гангрена.

Обычно в этом случае конечность ампутируют. Однако свердловчанину повезло. В больницу Астбеста как раз поступил современный аппарат для лечения подобных заболеваний.

Операция прошла успешно. Сейчас пациент уже дома.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Врач#Операция#Екатеринбург
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