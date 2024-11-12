Свердловские врачи спасли ногу 70-летнего пенсионера от ампутации

Posted 12 ноября, 08:48
Published 12 ноября, 08:48
Modified 12 ноября, 08:50
Updated 12 ноября, 08:50
Пожилому мужчине медики спасли нижнюю конечность. Ему грозила ампутация. Хирурги выполнили уникальное лечение с использованием радиации, рассказали в Департаменте информполитики.
У 70-летнего пациента была обнаружена закупорка артерии по всей длине ноги. В любой момент могла развиться гангрена.
Обычно в этом случае конечность ампутируют. Однако свердловчанину повезло. В больницу Астбеста как раз поступил современный аппарат для лечения подобных заболеваний.
Операция прошла успешно. Сейчас пациент уже дома.
Ранее екатеринбургские врачи удалили у пациентки миому матки весом 8,8 кг.