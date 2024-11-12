Тагильские конькобежцы привезли «золото» со всероссийских соревнований

Николай Реуцкий завоевал первое место на дистанциях 1000 метров и 500 метров, показывая отличную скорость и выносливость. Его коллега по команде, Евгений Глоба, занял второе место на дистанции 1000 метров, а на дистанции 500 метров пришел третьим. Еще одним успешным участником был Евгений Дмитриев, который показал третий результат на обеих дистанциях. Среди женщин особенно выделилась Наталья Реуцкая, занявшая второе место на 1000 метрах и третье на 500 метрах.