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Posted 12 ноября, 12:15

Published 12 ноября, 12:15

Modified 12 ноября, 12:17

Updated 12 ноября, 12:17

Тагильские конькобежцы привезли «золото» со всероссийских соревнований

Тагильские конькобежцы привезли «золото» со всероссийских соревнований

12 ноября 2024, 12:15
Фото: Спортивная Школа «Юность» г. Нижний Тагил.
8 и 9 ноября 2024 года в Челябинске прошел Всероссийский турнир среди ветеранов по конькобежному спорту. Турнир был посвящен мастеру спорта СССР В. П. Копьеву. Он собрал самых сильных представителей этого вида спорта из России, а также спортсменов из Казахстана и даже Германии.

Ветераны из спортивной школы «Юность» Нижнего Тагила продемонстрировали высокие результаты, завоевав призовые места на различных дистанциях.

Соревнования были организованы на высоком уровне, привлекая внимание любителей конькобежного спорта. Ледовый дворец «Уральская молния», известный своими современными условиями для тренировок и соревнований, стал местом сбора спортсменов.

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Одной из особенностей турнира было участие представителей других стран. Так, из Германии приехал опытный спортсмен, который добавил остроты соперничеству. Казахстанские спортсмены также показали достойный уровень подготовки, добавив международный колорит мероприятию.

Особое внимание заслуживают успехи ветеранов из спортивной школы «Юность». Их достижения стали ярким примером того, как опыт и мастерство могут привести к высоким результатам даже спустя годы после завершения активной карьеры.

Николай Реуцкий завоевал первое место на дистанциях 1000 метров и 500 метров, показывая отличную скорость и выносливость. Его коллега по команде, Евгений Глоба, занял второе место на дистанции 1000 метров, а на дистанции 500 метров пришел третьим. Еще одним успешным участником был Евгений Дмитриев, который показал третий результат на обеих дистанциях. Среди женщин особенно выделилась Наталья Реуцкая, занявшая второе место на 1000 метрах и третье на 500 метрах.

Фото: Спортивная Школа «Юность» г. Нижний Тагил
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