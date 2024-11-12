Ученик школы в Нижних Сергах ударил ногой сверстницу

Posted 12 ноября, 03:22
Published 12 ноября, 03:22
Modified 12 ноября, 03:24
Updated 12 ноября, 03:24
Девочка сидела на подоконнике. В этот момент к ней подбежал юноша и ударил ее ногой. В Следкоме начали проверку по факту инцидента, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Подробности случившегося в данный момент неизвестны. Очевидцы рассказали, что школьник снимал видео для соцсетей.
Напомним, в Екатеринбурге между двумя школьниками произошла драка, в результате чего у одного из них оказался сломан позвоночник.