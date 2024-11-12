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Posted 12 ноября, 03:22

Published 12 ноября, 03:22

Modified 12 ноября, 03:24

Updated 12 ноября, 03:24

Ученик школы в Нижних Сергах ударил ногой сверстницу

Ученик школы в Нижних Сергах ударил ногой сверстницу

12 ноября 2024, 03:22
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижних Сергах подросток во время учебного дня в школе напал на сверстницу и ударил ее.

Девочка сидела на подоконнике. В этот момент к ней подбежал юноша и ударил ее ногой. В Следкоме начали проверку по факту инцидента, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Подробности случившегося в данный момент неизвестны. Очевидцы рассказали, что школьник снимал видео для соцсетей.

Напомним, в Екатеринбурге между двумя школьниками произошла драка, в результате чего у одного из них оказался сломан позвоночник.

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