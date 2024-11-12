В Екатеринбурге во время облавы на интим-салон клиента заперли в помещении

Инцидент произошел на улице Степана Разина, 95, около отдела полиции № 12. Здесь уже не один год работает мужской клуб Lounge. Клиенты приходили сюда курить кальян в окружении полуобнаженных девушек. Здесь же оказывались интим-услуги. А чтобы избежать проблем с законом, владельцы заведения сняли рядом несколько квартир. Туда отводили клиентов.