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Posted 12 ноября, 12:53

Published 12 ноября, 12:53

Modified 12 ноября, 12:55

Updated 12 ноября, 12:55

В Екатеринбурге во время облавы на интим-салон клиента заперли в помещении

В Екатеринбурге во время облавы на интим-салон клиента заперли в помещении

12 ноября 2024, 12:53
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге во время облавы на очередной интим-салон проститутка заперла клиента в помещении.

Инцидент произошел на улице Степана Разина, 95, около отдела полиции № 12. Здесь уже не один год работает мужской клуб Lounge. Клиенты приходили сюда курить кальян в окружении полуобнаженных девушек. Здесь же оказывались интим-услуги. А чтобы избежать проблем с законом, владельцы заведения сняли рядом несколько квартир. Туда отводили клиентов.

Во время очередного рейда, полицейские провели «контрольную закупку». Однако все пошло не по плану. Проститутка испугалась полиции и заперла в квартире клиента. Ему пришлось там быть до приезда адвоката данного интим-салона.

Девушку все-таки забрали в полицию для выяснения, на кого она работает, рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

Ранее в Екатеринбурге владелец салона интим-услуг угрожал соседям.

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#Екатерина Смирнова#Общество#18+#Екатеринбург#Инцидент#Интимные услуги#Интим-салон
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