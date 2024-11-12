В Екатеринбурге во время облавы на интим-салон клиента заперли в помещении

Posted 12 ноября, 12:53
Published 12 ноября, 12:53
Modified 12 ноября, 12:55
Updated 12 ноября, 12:55
Инцидент произошел на улице Степана Разина, 95, около отдела полиции № 12. Здесь уже не один год работает мужской клуб Lounge. Клиенты приходили сюда курить кальян в окружении полуобнаженных девушек. Здесь же оказывались интим-услуги. А чтобы избежать проблем с законом, владельцы заведения сняли рядом несколько квартир. Туда отводили клиентов.
Во время очередного рейда, полицейские провели «контрольную закупку». Однако все пошло не по плану. Проститутка испугалась полиции и заперла в квартире клиента. Ему пришлось там быть до приезда адвоката данного интим-салона.
Девушку все-таки забрали в полицию для выяснения, на кого она работает, рассказал общественник Дмитрий Чукреев.
Ранее в Екатеринбурге владелец салона интим-услуг угрожал соседям.