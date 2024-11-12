В «Кронунг Групп» рассказали о тенденциях развития рынка инвестиций в недвижимость

Posted 12 ноября, 07:22
Published 12 ноября, 07:22
Modified 12 ноября, 07:22
Updated 12 ноября, 07:22
В первые шесть месяцев текущего года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области под строительство жилья было приобретено более 540 гектаров земли. Согласно данным аналитической компании NF Group, 94% из этой площади расположено в области. Об этом информирует NewsNN.
В ситуации отмены льготной ипотеки и высоких цен на жилье в Санкт-Петербурге Ленинградская область становится все более привлекательной для застройщиков. За год их число в регионе выросло на 10, достигнув 93.
Многие застройщики, которые раньше были заняты в сфере коммерческого строительства, вывели на рынок области проекты жилой недвижимости комфорт-класса. Одним из таких застройщиков оказалась и компания Kronung Group.
По словам совладельца Kronung Group Игнатия Найды, компания ориентируется на концепцию малоэтажного строительства с нестандартными архитектурными и планировочными решениями, а также делает акцент на благоустройство прилегающей территории.
Игнатий Найда выразил мнение, что спрос на недвижимость может начать расти уже со второго квартала 2025 года вслед за прогнозируемым снижением ключевой ставки.
Он представил два следующих проекта «Кронунг Групп» — малоэтажные застройки рядом с Нижним Суздальским озером в Ленинградской области. Инвестиции в них могут достигнуть 10 миллиардов рублей.
Сегодня передовые девелоперы на фоне высокой ключевой ставки все чаще предпочитают привлекать альтернативные источники финансирования. Так, это справедливо для закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) и облигационных займов.
Для инвесторов эти изменения подразумевают новые перспективы, а для девелоперов — новые способы привлечения капитала, рассказал Игнатий Найда.
В 2024 году «Кронунг Групп» разместила первый выпуск облигаций на фондовом рынке. Общая сумма выпуска составила 500 миллионов рублей, ставка — 22% годовых, срок погашения — три года.
Также компания рассказала о запуске ЗПИФ. В составе фонда — недвижимость, ДДУ (договоры долевого участия), ценные бумаги и свободные средства.
По мнению генерального директора «Кронунг Групп» Филиппа Шраге, рынок вложений в недвижимость продолжит развиваться, поскольку инвестирование в финансовые инструменты девелоперов делает участие в проектах возможным без прямого участия в их реализации.