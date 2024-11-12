В Нижнем Тагиле откроется первый православный детский сад

Posted 12 ноября, 12:22
Published 12 ноября, 12:22
Modified 12 ноября, 12:24
Updated 12 ноября, 12:24
В пользование передается само здание, навесы, холодный пристрой. Кроме того епархии остается и движимое имущество: мебель, посуда, игры, спорткомплексы, постельное белье, техника и другое, выяснила редакция TagilCity.ru.
Сейчас идет подготовка детского сада №19 к переходу под управление епархии, так как уже имеется хороший опыт православного образования. Это — православная гимназия, которую открыли еще в 2014 году. Учащиеся познают основы патриотизма, нравственны и показывают хорошие результаты по предметам. Детсад на Старой Гальянке расположен недалеко от гимназии, дошкольники будут плавно переходить дальше, а система обучения сохраняться.
Смена учредителя не повлияет на стоимость оплаты детского сада для родителей и условия работы для воспитателей останутся прежними. Родители смогут оставить малышей в этом дошкольном учреждении. А если пожелают, то перевести в другое, — пояснили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе Нижнетагильской епархии.
Напомним, что в Нижнем Тагиле в скором времени планируется после капремонта открыть детский сад №20.