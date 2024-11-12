В Нижнем Тагиле откроется первый православный детский сад

Сейчас идет подготовка детского сада №19 к переходу под управление епархии, так как уже имеется хороший опыт православного образования. Это — православная гимназия, которую открыли еще в 2014 году. Учащиеся познают основы патриотизма, нравственны и показывают хорошие результаты по предметам. Детсад на Старой Гальянке расположен недалеко от гимназии, дошкольники будут плавно переходить дальше, а система обучения сохраняться.