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Posted 12 ноября, 12:22

Published 12 ноября, 12:22

Modified 12 ноября, 12:24

Updated 12 ноября, 12:24

В Нижнем Тагиле откроется первый православный детский сад

В Нижнем Тагиле откроется первый православный детский сад

12 ноября 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney.
Администрация города передает Нижетагильской епархии в безвозмездное пользование детский сад №19, расположенный на улице Бригадная, 104. Там планируется открыть первое в городе православное дошкольное учреждение.

В пользование передается само здание, навесы, холодный пристрой. Кроме того епархии остается и движимое имущество: мебель, посуда, игры, спорткомплексы, постельное белье, техника и другое, выяснила редакция TagilCity.ru.

Сейчас идет подготовка детского сада №19 к переходу под управление епархии, так как уже имеется хороший опыт православного образования. Это — православная гимназия, которую открыли еще в 2014 году. Учащиеся познают основы патриотизма, нравственны и показывают хорошие результаты по предметам. Детсад на Старой Гальянке расположен недалеко от гимназии, дошкольники будут плавно переходить дальше, а система обучения сохраняться.

Смена учредителя не повлияет на стоимость оплаты детского сада для родителей и условия работы для воспитателей останутся прежними. Родители смогут оставить малышей в этом дошкольном учреждении. А если пожелают, то перевести в другое, — пояснили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе Нижнетагильской епархии.

Напомним, что в Нижнем Тагиле в скором времени планируется после капремонта открыть детский сад №20.

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