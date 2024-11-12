В Свердловской области будут судить сотрудника министерства АПК за взятки

Posted 12 ноября, 14:59
Published 12 ноября, 14:59
Modified 12 ноября, 15:01
Updated 12 ноября, 15:01
Главный специалист министерства АПК брал взятки от директоров 2-х автошкол и сотрудника строительной фирмы. Общая сумма составила более 3 млн рублей. Взятки передавались за некачественное обучение водителей самоходных машин и фиктивный экзамен на этот вид транспорта.
Обвиняемый также взял 500 литров дизельного топлива за незаконное непроведение техосмотра и внесение ложной информации в документы, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, экс-начальник ГИБДД в Ивделе осужден на три года за взятку.