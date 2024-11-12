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Posted 12 ноября, 14:59

Published 12 ноября, 14:59

Modified 12 ноября, 15:01

Updated 12 ноября, 15:01

В Свердловской области будут судить сотрудника министерства АПК за взятки

В Свердловской области будут судить сотрудника министерства АПК за взятки

12 ноября 2024, 14:59
Фото: Изображение Midjourney.
В Новоуральске будут судить сотрудника министерства АПК за взятки в размере 3,3 млн рублей.

Главный специалист министерства АПК брал взятки от директоров 2-х автошкол и сотрудника строительной фирмы. Общая сумма составила более 3 млн рублей. Взятки передавались за некачественное обучение водителей самоходных машин и фиктивный экзамен на этот вид транспорта.

Обвиняемый также взял 500 литров дизельного топлива за незаконное непроведение техосмотра и внесение ложной информации в документы, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, экс-начальник ГИБДД в Ивделе осужден на три года за взятку.

Экс-глава свердловского минтранса в суде признался в получении взятки
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Взятка#Взяточничество#Екатеринбург#Инцидент
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