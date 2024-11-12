В Свердловской области будут судить сотрудника министерства АПК за взятки

Главный специалист министерства АПК брал взятки от директоров 2-х автошкол и сотрудника строительной фирмы. Общая сумма составила более 3 млн рублей. Взятки передавались за некачественное обучение водителей самоходных машин и фиктивный экзамен на этот вид транспорта.