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Posted 12 ноября, 12:07

Published 12 ноября, 12:07

Modified 12 ноября, 12:09

Updated 12 ноября, 12:09

В Свердловской области двое жителей предстанут перед судом за убийство

В Свердловской области двое жителей предстанут перед судом за убийство

12 ноября 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области будут судить двух человек за убийство, совершенное во время распития спиртных напитков.

Следствие установило, что в конце ноября прошлого года мужчина и женщина выпивали со своим приятелем в Первоуральске. Во время застолья пострадавший оскорбил женщину. Обвиняемые в ответ жестоко избили мужчину руками, ногами и металлическими предметами. От травм пострадавший умер на месте.

Стоит отметить, что подсудимый ранее уже сидел в тюрьме за убийство, изнасилование и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Женщина дважды судима за кражи.

В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском спустя 18 лет будут судить агрессора с топором.

В Свердловской области будут судить мужчину за преступление 20-летней давности
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Убийство#Криминал#18+#Екатеринбург#Инцидент
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