В Свердловской области двое жителей предстанут перед судом за убийство

Posted 12 ноября, 12:07
Published 12 ноября, 12:07
Modified 12 ноября, 12:09
Updated 12 ноября, 12:09
Следствие установило, что в конце ноября прошлого года мужчина и женщина выпивали со своим приятелем в Первоуральске. Во время застолья пострадавший оскорбил женщину. Обвиняемые в ответ жестоко избили мужчину руками, ногами и металлическими предметами. От травм пострадавший умер на месте.
Стоит отметить, что подсудимый ранее уже сидел в тюрьме за убийство, изнасилование и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Женщина дважды судима за кражи.
В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском спустя 18 лет будут судить агрессора с топором.