В Свердловской области двое жителей предстанут перед судом за убийство

Следствие установило, что в конце ноября прошлого года мужчина и женщина выпивали со своим приятелем в Первоуральске. Во время застолья пострадавший оскорбил женщину. Обвиняемые в ответ жестоко избили мужчину руками, ногами и металлическими предметами. От травм пострадавший умер на месте.