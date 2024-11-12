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Posted 12 ноября, 04:04

Published 12 ноября, 04:04

Modified 12 ноября, 04:06

Updated 12 ноября, 04:06

В Свердловской области не стало певца и звукооператора Алексея Никонова

В Свердловской области не стало певца и звукооператора Алексея Никонова

12 ноября 2024, 04:04
Фото: Радио «Благодать ФМ».
Певец и звукооператор Алексей Никонов в Свердловской области скончался 9 ноября 2024 года.

Никонов работал на свердловском радио «Благодать ФМ». По словам коллег, он был талантливым звукооператором и певцом, а также хорошим человеком. Информация о смерти Алексея появилась в группе радиостанции ВКонтакте.

Команда нашего радио запомнила его не только как звукооператора — профессионала, а еще и как очень доброго и гостеприимного человека, накормившего всех жареной индейкой у себя дома, — рассказали коллеги в группе «Радио „Благодать ФМ“».

Причина смерти свердловчанина не сообщается.

Напомним, в Екатеринбурге умер 88-летний почетный житель города Виталий Калинин.

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