В Свердловской области не стало певца и звукооператора Алексея Никонова

Posted 12 ноября, 04:04
Published 12 ноября, 04:04
Modified 12 ноября, 04:06
Updated 12 ноября, 04:06
Никонов работал на свердловском радио «Благодать ФМ». По словам коллег, он был талантливым звукооператором и певцом, а также хорошим человеком. Информация о смерти Алексея появилась в группе радиостанции ВКонтакте.
Команда нашего радио запомнила его не только как звукооператора — профессионала, а еще и как очень доброго и гостеприимного человека, накормившего всех жареной индейкой у себя дома, — рассказали коллеги в группе «Радио „Благодать ФМ“».
Причина смерти свердловчанина не сообщается.
Напомним, в Екатеринбурге умер 88-летний почетный житель города Виталий Калинин.