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Posted 12 ноября, 15:45

Published 12 ноября, 15:45

Modified 12 ноября, 15:47

Updated 12 ноября, 15:47

На улице Победы в Тагиле грузовики разломали тротуарную плитку

В Тагиле грузовики паркуются на тротуаре на улице Победы и ломают тротуарную плитку

12 ноября 2024, 15:45
Фото: паблик «Инцидент Нижний Тагил».

На улице Победы в Тагиле грузовики разломали тротуарную плитку

Тагильчане пожаловались на водителей грузовиков, которые разгружаются прямо на тротуаре перед складом на улице Победы и с корнем выламывают плитку.

Тротуар постепенно приходит в негодность, однако грузовики раз за разом продолжают заезжать на тротуар и выламывать все новые плитки, сообщили подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» в ВК.

Люди утверждают, что водители подъезжают как можно ближе к складу, хотя рядом находится стоянка, где можно спокойно припарковаться.

Бюджет не резиновый в городе и когда тут что-то еще сделают, это очень сложный вопрос. И нам жильцам, ставшим заложниками всей этой ситуации, финансово не потянуть такие расходы, — переживает женщина, которая рассказала об этой ситуации.
Фото: паблик «Инцидент Нижний Тагил»

Тагильчане активно поддерживают сограждан и отмечают, что восстанавливать разрушенную плитку должен вовсе не город.

Пусть те, чьи компании плитку и развалили предоставляют средства на ее восстановление, а не берут средства из бюджета, которых и так вечно нет!!! — прокомментировала пост жительница Тагила Ангелина.

В конце октября в Нижнем Тагиле открыли благоустроенную площадь у Машиностроительного техникума.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Благоустройство#Ремонт дорог#Тротуар#Дороги#Грузовики#Екатеринбург#Тротуарная плитка#Местные жители
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