В Тагиле грузовики паркуются на тротуаре на улице Победы и ломают тротуарную плитку

Posted 12 ноября, 15:45
Published 12 ноября, 15:45
Modified 12 ноября, 15:47
Updated 12 ноября, 15:47
Тротуар постепенно приходит в негодность, однако грузовики раз за разом продолжают заезжать на тротуар и выламывать все новые плитки, сообщили подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» в ВК.
Люди утверждают, что водители подъезжают как можно ближе к складу, хотя рядом находится стоянка, где можно спокойно припарковаться.
Бюджет не резиновый в городе и когда тут что-то еще сделают, это очень сложный вопрос. И нам жильцам, ставшим заложниками всей этой ситуации, финансово не потянуть такие расходы, — переживает женщина, которая рассказала об этой ситуации.
Тагильчане активно поддерживают сограждан и отмечают, что восстанавливать разрушенную плитку должен вовсе не город.
Пусть те, чьи компании плитку и развалили предоставляют средства на ее восстановление, а не берут средства из бюджета, которых и так вечно нет!!! — прокомментировала пост жительница Тагила Ангелина.
В конце октября в Нижнем Тагиле открыли благоустроенную площадь у Машиностроительного техникума.