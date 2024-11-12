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Posted 12 ноября, 05:12

Published 12 ноября, 05:12

Modified 12 ноября, 05:14

Updated 12 ноября, 05:14

Водитель автобуса сбил пешехода в центре Нижнего Тагила

Водитель автобуса сбил пешехода в центре Нижнего Тагила

12 ноября 2024, 05:12
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
В Нижнем Тагиле автобус №14 сбил 19-летнего пешехода на проспекте Ленина. ДТП произошло 11 ноября 2024 года.

Автобус во время движения неожиданно занесло в сторону тротуара. В результате общественный транспорт сбил пешехода, который шел к остановке, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды автоинспекции.

Молодой человек не пострадал. Врач, осмотрев его, отпустили домой. Известно, что в момент аварии в салоне автобуса было 10 пассажиров. Они тоже не пострадали.

По словам водителя, когда транспорт стало заносить, он стал тормозить, однако наезда избежать не удалось.

Напомним, 2 ноября 2024 года в Екатеринбурге трамвай наехал на мужчину.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Автобус#Пешеход#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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