Водитель автобуса сбил пешехода в центре Нижнего Тагила

Posted 12 ноября, 05:12
Published 12 ноября, 05:12
Modified 12 ноября, 05:14
Updated 12 ноября, 05:14
Автобус во время движения неожиданно занесло в сторону тротуара. В результате общественный транспорт сбил пешехода, который шел к остановке, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды автоинспекции.
Молодой человек не пострадал. Врач, осмотрев его, отпустили домой. Известно, что в момент аварии в салоне автобуса было 10 пассажиров. Они тоже не пострадали.
По словам водителя, когда транспорт стало заносить, он стал тормозить, однако наезда избежать не удалось.
Напомним, 2 ноября 2024 года в Екатеринбурге трамвай наехал на мужчину.