Водитель иномарки сбила мальчика в Екатеринбурге

Posted 12 ноября, 06:26
Published 12 ноября, 06:26
Modified 12 ноября, 06:28
Updated 12 ноября, 06:28
По словам женщины, она ехала по парковке на небольшой скорости. В какой-то момент из-за машины неожиданно выбежал ребенок. Екатеринбурженка затормозила, однако авария все же произошла, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Мальчика отвезли в болньицу с травмой головы. Женщина прошла освидетельствование, результаты которого показали, что в момент аварии она была трезва.
Напомним, 4 ноября 2024 года в Екатеринбурге самокатчик сбил пожилую женщину и скрылся с места ЧП.