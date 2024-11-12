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Posted 12 ноября, 06:26

Published 12 ноября, 06:26

Modified 12 ноября, 06:28

Updated 12 ноября, 06:28

Водитель иномарки сбила мальчика в Екатеринбурге

Водитель иномарки сбила мальчика в Екатеринбурге

12 ноября 2024, 06:26
Фото: 1MI.
Женщина, управлявшая автомобилем Mazda, сбила девятилетнего ребенка на бульваре Владимира Белоглазова.

По словам женщины, она ехала по парковке на небольшой скорости. В какой-то момент из-за машины неожиданно выбежал ребенок. Екатеринбурженка затормозила, однако авария все же произошла, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Мальчика отвезли в болньицу с травмой головы. Женщина прошла освидетельствование, результаты которого показали, что в момент аварии она была трезва.

Напомним, 4 ноября 2024 года в Екатеринбурге самокатчик сбил пожилую женщину и скрылся с места ЧП.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Ребенок#ДТП#Автомобиль#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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