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Posted 12 ноября, 08:56

Published 12 ноября, 08:56

Modified 12 ноября, 08:58

Updated 12 ноября, 08:58

В Свердловской области резко взлетела цена на картофель

За неделю картошка в Свердловской области подорожала почти на 14%. Лук — на 11%

12 ноября 2024, 08:56
Фото: 1MI.

В Свердловской области резко взлетела цена на картофель

По данным на 5 ноября 2024 года, килограмм корнеплода в среднем обходился свердловчанам в 40,02 рубля. Это на 13,65% больше, чем 28 октября.

Однако, как выяснила редакция TagilCity.ru, в цене стремительно поднимаются все овощи. Например, за этот же период репчатый лук подорожал до 40,47 рубля (+11,89%), столовая свекла — до 39,36 рубля (+11,48%).

Килограмм капусты обходился жителям региона в 34,34 рубля (+7,16%), а моркови — в 43,43 рубля (+4,86%). Любителям летнего свежего салата приходилось платить за огурцы 138 рублей (+8,4%), за помидоры — 183,33 рубля (+5,58%).

Ранее рост цен на овощи объяснили низким урожаем из-за заморозков.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Цены#Свердловская область#Деньги#Магазин#Овощи#Молоко#Покупатели#Екатеринбург
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