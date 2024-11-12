За неделю картошка в Свердловской области подорожала почти на 14%. Лук — на 11%

Posted 12 ноября, 08:56
Published 12 ноября, 08:56
Modified 12 ноября, 08:58
Updated 12 ноября, 08:58
Однако, как выяснила редакция TagilCity.ru, в цене стремительно поднимаются все овощи. Например, за этот же период репчатый лук подорожал до 40,47 рубля (+11,89%), столовая свекла — до 39,36 рубля (+11,48%).
Килограмм капусты обходился жителям региона в 34,34 рубля (+7,16%), а моркови — в 43,43 рубля (+4,86%). Любителям летнего свежего салата приходилось платить за огурцы 138 рублей (+8,4%), за помидоры — 183,33 рубля (+5,58%).
Ранее рост цен на овощи объяснили низким урожаем из-за заморозков.