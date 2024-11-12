Зайцы и мыши останутся без лакомства: защищаем стволы плодовых деревьев зимой

Posted 12 ноября 2024, 14:30
Published 12 ноября 2024, 14:30
Modified 12 ноября 2024, 14:32
Updated 12 ноября 2024, 14:32
Стволы плодовых деревьев в саду очень уязвимы зимой: им угрожает множество опасностей, в том числе зайцы, мыши и другие грызуны. Как же остановить этих зверьков с острыми зубками?
Зачастую их можно отогнать от плодовых деревьев с помощью развевающихся на ветру шелестящих черных пакетов. Просто привяжите их к веткам растений — и пушистый зверек решит, что от такого «черного монстра» лучше спасаться бегством, — советуют дачные эксперты портала «Огород».
Регулярно осматривайте деревья на наличие повреждений. Важно также следить за мусором и травой вокруг деревьев, так как они могут служить убежищем для мышей.
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