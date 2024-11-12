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Posted 12 ноября 2024, 14:30

Published 12 ноября 2024, 14:30

Modified 12 ноября 2024, 14:32

Updated 12 ноября 2024, 14:32

Зайцы и мыши останутся без лакомства: защищаем стволы плодовых деревьев зимой

Зайцы и мыши останутся без лакомства: защищаем стволы плодовых деревьев зимой

12 ноября 2024, 14:30
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
В зимний период плодовым деревья грозят не только холода и морозы, но и животные-вредители, которые обгрызают кору деревьев и снижают их шансы на выживание. Расскажем, как можно защитить стволы и уберечь от прожорливых лесных обитателей ваши яблони и вишни.

Стволы плодовых деревьев в саду очень уязвимы зимой: им угрожает множество опасностей, в том числе зайцы, мыши и другие грызуны. Как же остановить этих зверьков с острыми зубками?

  • Защитные сетки и латексные обмотки. Используйте металлические сетки или специальные пластиковые обмотки для защиты стволов. Располагайте их вокруг ствола, оставляя немного пространства, чтобы не повредить кору. Сетки должны быть достаточно плотными, чтобы грызуны не смогли прорваться.
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  • Соломенные или камышовые маты. Оборачивайте стволы соломенными матами, которые плотно прижаты друг к другу. Это также служит утеплением и защищает от грызунов.
  • Известковая побелка. Регулярно проводите побелку стволов деревьев известью. Это не только защищает от вредителей, но и предотвращает солнечные ожоги ранней весной.
  • Использование отравляющих или отпугивающих средств: Специальные отравляющие приманки или отпугивающие средства разместите вдоль по пермиетру сада, но это требует осторожности: если в саду появляются дети и домашние животные, то лучше выбрать другой способ.
  • Мочалка с запахом хвои или пропитанная специальными растворами. Используйте натуральные или химические средства с запахом хвои, пропитайте ими мочалки и развесьте вокруг деревьев.
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  • Мелкие угольки: Создайте барьер из грядки угольков вокруг основания дерева. Мышей это точно отпугнет, так как им неприятен запах и текстура угля.
  • Грязево-землистая лепешка: Иногда применяют кустарный метод утепления стволов с помощью смеси глины и земли, которую оборачивают вокруг ствола; это временная защита, пока не наступит холодное время года.
  • «Монстры». Оказывается, зайцы обладают богатым воображением.
Зачастую их можно отогнать от плодовых деревьев с помощью развевающихся на ветру шелестящих черных пакетов. Просто привяжите их к веткам растений — и пушистый зверек решит, что от такого «черного монстра» лучше спасаться бегством, — советуют дачные эксперты портала «Огород».

Регулярно осматривайте деревья на наличие повреждений. Важно также следить за мусором и травой вокруг деревьев, так как они могут служить убежищем для мышей.

Ранее эксперты рассказали, чем обработать осенний сад от вредителей и болезней.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Деревья#Защита#Мыши#Дача#Вредители#Дом и сад#КЦ#Садоводство#Полезные советы#Зайцы#Утепление стволов
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