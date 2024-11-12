Зайцы и мыши останутся без лакомства: защищаем стволы плодовых деревьев зимой

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В зимний период плодовым деревья грозят не только холода и морозы, но и животные-вредители, которые обгрызают кору деревьев и снижают их шансы на выживание. Расскажем, как можно защитить стволы и уберечь от прожорливых лесных обитателей ваши яблони и вишни.