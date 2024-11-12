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Posted 12 ноября, 09:17

Published 12 ноября, 09:17

Modified 12 ноября, 09:20

Updated 12 ноября, 09:20

Житель Алапаевска по ошибке вырубил лес и выплатит за это 1,5 млн

Житель Алапаевска по ошибке вырубил лес и выплатит за это 1,5 млн

12 ноября 2024, 09:17
Фото: 1MI.
Мужчина из Алапаевска по ошибке вырубил деревья в лесу. Случай произошел летом 2022 года.

Свердловчанин заключил с региональным Минприроды договор купли-продажи на лесные насаждения для их дальнейшего использования.

Однако в лесу он ошибся во время определения границ территории и случайно срубил не те деревья, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

В связи с этим природное ведомство обратилось в суд просьбой взыскать с мужчины более полутора миллиона рублей. Суд немного снизил сумму и взыскал с ответчика 1 490 931 рубля.

Напомним, управляющая компания в Нижнем Тагиле выплатит местному жителю 150 тысяч за травму из-за падения.

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