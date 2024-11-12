Житель Алапаевска по ошибке вырубил лес и выплатит за это 1,5 млн

Posted 12 ноября, 09:17
Published 12 ноября, 09:17
Modified 12 ноября, 09:20
Updated 12 ноября, 09:20
Свердловчанин заключил с региональным Минприроды договор купли-продажи на лесные насаждения для их дальнейшего использования.
Однако в лесу он ошибся во время определения границ территории и случайно срубил не те деревья, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
В связи с этим природное ведомство обратилось в суд просьбой взыскать с мужчины более полутора миллиона рублей. Суд немного снизил сумму и взыскал с ответчика 1 490 931 рубля.
Напомним, управляющая компания в Нижнем Тагиле выплатит местному жителю 150 тысяч за травму из-за падения.