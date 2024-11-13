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Posted 13 ноября, 07:14

Published 13 ноября, 07:14

Modified 13 ноября, 07:16

Updated 13 ноября, 07:16

Аптеки опровергли информацию о нехватке физраствора на Урале

Аптеки опровергли информацию о нехватке физраствора на Урале

13 ноября 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney.
Представители сетей аптек опровергли слухи о том, что не хватает физраствора в уральских регионах.

Так, в Свердловской области в наличии есть более 320 тысяч коробок с физраствором. Препарата также хватает в Челябинской, Тюменской области и в Пермском крае, рассказали РБК в пресс-службе Минпромторга.

Провизор Елена Соколова отметила, что в клиниках не получается целиком покрывать нужды пациентов в данном медикаменте, поэтому людям приходится его покупать самостоятельно.

Напомним, ранее прошла информация о том, что в некоторых уральских регионах стал пропадать физраствор.

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