Аптеки опровергли информацию о нехватке физраствора на Урале

Posted 13 ноября, 07:14
Published 13 ноября, 07:14
Modified 13 ноября, 07:16
Updated 13 ноября, 07:16
Так, в Свердловской области в наличии есть более 320 тысяч коробок с физраствором. Препарата также хватает в Челябинской, Тюменской области и в Пермском крае, рассказали РБК в пресс-службе Минпромторга.
Провизор Елена Соколова отметила, что в клиниках не получается целиком покрывать нужды пациентов в данном медикаменте, поэтому людям приходится его покупать самостоятельно.
Напомним, ранее прошла информация о том, что в некоторых уральских регионах стал пропадать физраствор.