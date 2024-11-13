Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования надругательства над свердловчанкой

Posted 13 ноября, 10:03
Published 13 ноября, 10:03
Modified 13 ноября, 10:05
Updated 13 ноября, 10:05
Свердловский следком установил, что иностранный гражданин напал на жительницу Свердловской области, нанес ей телесные повреждения, а затем изнасиловал.
В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого мигранта.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы регионального СКР Мирошниченко Константину отчитаться о деталях расследования, сообщает пресс-служба регионального следкома.
Ранее житель Екатеринбурга отправится на 15 лет в тюрьму за надругательство над школьницей.