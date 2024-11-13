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Posted 13 ноября, 10:03

Published 13 ноября, 10:03

Modified 13 ноября, 10:05

Updated 13 ноября, 10:05

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования надругательства над свердловчанкой

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования надругательства над свердловчанкой

13 ноября 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования изнасилования жительницы Свердловской области.

Свердловский следком установил, что иностранный гражданин напал на жительницу Свердловской области, нанес ей телесные повреждения, а затем изнасиловал.

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого мигранта.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы регионального СКР Мирошниченко Константину отчитаться о деталях расследования, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Ранее житель Екатеринбурга отправится на 15 лет в тюрьму за надругательство над школьницей.

В Екатеринбурге изнасиловавший четырехлетнюю дочь мужчина сядет на 14 лет
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Розыск#Уголовный розыск#18+#Екатеринбург#Инцидент
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