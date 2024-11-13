Чем кормить курицу зимой, чтобы она снесла «золотое» яичко

Обеспечьте курам возможность двигаться. Даже в холодное время можно выпускать их на короткие прогулки. Для этого на участке можно сделать специальный загон, закрытый сеткой. Она нужна, чтобы птицы не разбежались и чтобы не привлекать внимание кошек, собак и других «охотников» по соседству.