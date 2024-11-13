Чем кормить курицу зимой, чтобы она снесла «золотое» яичко

Posted 13 ноября, 16:01
Published 13 ноября, 16:01
Modified 13 ноября, 16:03
Updated 13 ноября, 16:03
Обеспечьте хорошую изоляцию курятника, чтобы температура внутри не опускалась ниже +5-10 градусов. Это можно сделать с помощью пенопласта или минеральной ваты. Закройте все щели и трещины, чтобы избежать сквозняков, которые очень вредны для куриц.
Зимой естественного света становится меньше, поэтому важно обеспечить курятник дополнительным освещением. Используйте лампы, чтобы дать курам около 14-16 часов света в сутки. Это поможет поддерживать яйценоскость на приемлемом уровне.
Вечерний период, с 6 до 9 вечера, должен быть временем «заката». В это время искусственное освещение плавно выключают, чтобы куры подготовились ко сну, — пишут эксперты ixbt.com.
Обеспечьте сбалансированный рацион с добавлением витаминов и минералов, особенно витамина D и кальция для крепких яиц. Добавьте в рацион больше белков (например, рыбьего жира, мясокостной муки), чтобы курицы были более энергичными. Увеличьте количество зерна и семян в рационе, так как это помогает несушкам лучше переносить холод.
Примерно 60-70% рациона в это время года должны составлять злаки, поскольку каждый из них выполняет свою особую роль, — рекомендует портал ixbt.com.
Убедитесь, что куры всегда имеют доступ к чистой воде. Она не должна замерзать, поэтому можно использовать специальные нагреватели для поилок.
Регулярно проветривайте курятник, но избегайте сквозняков. Это поможет поддерживать уровень влажности и качество воздуха на должном уровне.
Регулярно чистите курятник, так как аммиак и влага от помета могут навредить дыхательной системе кур. Заменяйте подстилку на полу хотя бы раз в неделю, чтобы поддерживать чистоту и тепло.
Обеспечьте курам возможность двигаться. Даже в холодное время можно выпускать их на короткие прогулки. Для этого на участке можно сделать специальный загон, закрытый сеткой. Она нужна, чтобы птицы не разбежались и чтобы не привлекать внимание кошек, собак и других «охотников» по соседству.
Позаботьтесь о ваших курочках, обеспечьте им тепло и уют, и они будут служить вам и хорошо нестись даже в морозы.
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