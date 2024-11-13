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Posted 13 ноября, 16:01

Published 13 ноября, 16:01

Modified 13 ноября, 16:03

Updated 13 ноября, 16:03

Чем кормить курицу зимой, чтобы она снесла «золотое» яичко

Чем кормить курицу зимой, чтобы она снесла «золотое» яичко

13 ноября 2024, 16:01
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Зимой домашняя птица нуждается в хорошем уходе и усиленном питании. Если все делать правильно, то курочки продолжат нести яйца и не будут болеть. Есть несколько ключевых аспектов, на которые стоит обратить внимание.

Утепление курятника

Обеспечьте хорошую изоляцию курятника, чтобы температура внутри не опускалась ниже +5-10 градусов. Это можно сделать с помощью пенопласта или минеральной ваты. Закройте все щели и трещины, чтобы избежать сквозняков, которые очень вредны для куриц.

Освещение

Зимой естественного света становится меньше, поэтому важно обеспечить курятник дополнительным освещением. Используйте лампы, чтобы дать курам около 14-16 часов света в сутки. Это поможет поддерживать яйценоскость на приемлемом уровне.

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Вечерний период, с 6 до 9 вечера, должен быть временем «заката». В это время искусственное освещение плавно выключают, чтобы куры подготовились ко сну, — пишут эксперты ixbt.com.

Питание

Обеспечьте сбалансированный рацион с добавлением витаминов и минералов, особенно витамина D и кальция для крепких яиц. Добавьте в рацион больше белков (например, рыбьего жира, мясокостной муки), чтобы курицы были более энергичными. Увеличьте количество зерна и семян в рационе, так как это помогает несушкам лучше переносить холод.

Примерно 60-70% рациона в это время года должны составлять злаки, поскольку каждый из них выполняет свою особую роль, — рекомендует портал ixbt.com.

Убедитесь, что куры всегда имеют доступ к чистой воде. Она не должна замерзать, поэтому можно использовать специальные нагреватели для поилок.

При хорошем уходе яйценоскость курицы повышаетсяПри хорошем уходе яйценоскость курицы повышается
При хорошем уходе яйценоскость курицы повышается. Фото: Изображение Midjourney

Качество воздуха и чистота

Регулярно проветривайте курятник, но избегайте сквозняков. Это поможет поддерживать уровень влажности и качество воздуха на должном уровне.

Регулярно чистите курятник, так как аммиак и влага от помета могут навредить дыхательной системе кур. Заменяйте подстилку на полу хотя бы раз в неделю, чтобы поддерживать чистоту и тепло.

Занятость и активность

Обеспечьте курам возможность двигаться. Даже в холодное время можно выпускать их на короткие прогулки. Для этого на участке можно сделать специальный загон, закрытый сеткой. Она нужна, чтобы птицы не разбежались и чтобы не привлекать внимание кошек, собак и других «охотников» по соседству.

Позаботьтесь о ваших курочках, обеспечьте им тепло и уют, и они будут служить вам и хорошо нестись даже в морозы.

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