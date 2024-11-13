Девушки в Нижнем Тагиле пожаловались на мужчину, который пристает к ним в автобусах

Posted 13 ноября, 03:37
Published 13 ноября, 03:37
Modified 13 ноября, 03:39
Updated 13 ноября, 03:39
По словам одной из потерпевших, незнакомец пристраивается рядом и, делая вид, что задевает рюкзаком, трогает пассажирок за ягодицы, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Сообщается, что данные домогательства происходят не первый раз, потерпевших много. Одна из тагильчанок рассказала, что не садится в автобус, если видит на остановке этого мужчину.
Напомним, жители поселка в Красноуфимском районе пожаловались на мигрантов, которые пристают к местным жительницам.