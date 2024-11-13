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Posted 13 ноября, 03:37

Published 13 ноября, 03:37

Modified 13 ноября, 03:39

Updated 13 ноября, 03:39

Девушки в Нижнем Тагиле пожаловались на мужчину, который пристает к ним в автобусах

Девушки в Нижнем Тагиле пожаловались на мужчину, который пристает к ним в автобусах

13 ноября 2024, 03:37
Фото: Изображение Midjourney.
Неизвестный в Нижнем Тагиле пристает к девушкам в автобусах. Так, чаще всего мужчина ездит в общественном транспорте №1, 34 и 23.

По словам одной из потерпевших, незнакомец пристраивается рядом и, делая вид, что задевает рюкзаком, трогает пассажирок за ягодицы, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Сообщается, что данные домогательства происходят не первый раз, потерпевших много. Одна из тагильчанок рассказала, что не садится в автобус, если видит на остановке этого мужчину.

Напомним, жители поселка в Красноуфимском районе пожаловались на мигрантов, которые пристают к местным жительницам.

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