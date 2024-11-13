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Posted 13 ноября, 09:50

Published 13 ноября, 09:50

Modified 13 ноября, 09:52

Updated 13 ноября, 09:52

Дрова в очаге запылают ярко: как легко и просто выгрести сажу из камина и печи

Дрова в очаге запылают ярко: как легко и просто выгрести сажу из камина и печи

13 ноября 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Если дрова в печке стали чаще дымить и плохо разгораться, то пришло время очистить очаг от нагара, копоти и сажи. Эти советы помогут вам легко и эффективно справиться с этой задачей.

Чем опасна сажа в камине и печи

Если не вычищать регулярно сажу из печи и камина, то это может привести к непредсказуемым последствиям. Ведь сажа легко воспламеняется, а ее накопление может привести к возгоранию в дымоходе или трубе. Такие пожары быстро распространяются и способны уничтожить дом. А еще скопление сажи может заблокировать дымоход, препятствуя правильному выходу дыма и других газов из помещения. Возникает обратная тяга, из-за чего угарный газ, который не имеет цвета, запаха, но при этом крайне токсичен, может начать скапливаться внутри жилых помещений, представляя угрозу для здоровья и жизни людей.

А еще частицы сажи, попадая в воздух внутри дома, создают риск для здоровья, особенно для людей с респираторными заболеваниями, бронхиальной астмой и аллергией. Это ухудшает качество воздуха и приводит к накоплению черной пыли на поверхностях внутри помещения.

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Подготовка к чистке камина

Убедитесь, что печь или камин полностью остыл. Никогда не приступайте к чистке, пока внутренняя часть отопительного прибора горячая. Наденьте старую одежду, которую не жалко запачкать, и перчатки для защиты рук. Откройте двери и окна в помещении, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Вокруг камина или печи расстелите старые газеты, чтобы не испачкать все вокруг.

Приготовьте следующие инструменты и материалы:

  • щетку с длинной ручкой — металлическую или пластиковую;
  • Металлический совок или лопатку;
  • пылесос с фильтром для мелкой пыли, предназначенный именно для сажи — по возможности;
  • ветошь или тряпку для уборки остатков;
  • маску или респиратор, чтобы не вдыхать пыль и частицы сажи.

Как почистить камин или печь

Начните с прочистки дымохода. По возможности вызовите мастера, но в целом эта задача вполне под силу и самому хозяину. Для механической очистки понадобится специальная щетка. Если дымоход сделан из нержавейки, возьмите пластиковую щетку, для каменной или кирпичной трубы эффективнее будет металлическая.

Домашний камин необходимо регулярно очищать от сажи, нагара и золыДомашний камин необходимо регулярно очищать от сажи, нагара и золы
Домашний камин необходимо регулярно очищать от сажи, нагара и золы. Фото: Photo by Paul Hanaoka on Unsplash
Диаметр должен подходить под размер вашей трубы, но допустимо, если щетка больше на один-два сантиметра, — пишут эксперты интернет-издания «Жизнь».

После прочистки дымохода уберите золу из камина или печи с помощью совка или лопатки. Используя щетку с длинной рукояткой, очистите стенки дымохода. Когда вы удалите основную масса сажи, воспользуйтесь пылесосом, чтобы собрать оставшиеся мелкие частицы. В конце протрите внутренние поверхности влажной ветошью, чтобы убрать оставшуюся пыль. При необходимости можно использовать слабый мыльный раствор, однако тряпка не должна быть чересчур влажной, иначе вы рискуете развести внутри камина страшную грязь, избавиться от которой впоследствии будет очень сложно.

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Если в вашем камине есть стекло, то для него подойдет средство с кислотой в составе — например, то, которым вы обычно моете кухонную плиту.

Достаточно распылить средство на поверхность, а через некоторое время остатки можно вытереть влажной тряпкой или губкой. Используйте мягкие материалы, которые не оставят царапин на стеклянном покрытии. Последний штрих — протрите стекло тканью или бумажным полотенцем, — советует портал «Новый очаг».

Дополнительные советы по содержанию камина и печи

  • Регулярная профилактика. Регулярно чистите камин или печь, чтобы избежать значительного накопления сажи. Чтобы сажа нарастала не так интенсивно, периодически используйте специальные порошки для каминов, также с проблемой справляются крупная поваренная соль или картофельные очистки.
  • Использование сухих дров. Влажные дрова создают больше дыма и сажи, так что предпочтение отдавайте хорошо просушенным древесным материалам.
  • Профессиональная чистка. Раз в год рекомендуется проведение профессиональной чистки, особенно если вы активно пользуетесь печью или камином в течение всего отопительного сезона.

Регулярная чистка не только помогает поддерживать ваш очаг в рабочем состоянии, но и повышает безопасность вашего дома.

Ранее эксперты рассказали, как очистить воздух в квартире с помощью обычного пакета, привязанного к батарее.

Источники: novochag.ru, портал «Жизнь».

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