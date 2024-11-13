Дрова в очаге запылают ярко: как легко и просто выгрести сажу из камина и печи

Если не вычищать регулярно сажу из печи и камина, то это может привести к непредсказуемым последствиям. Ведь сажа легко воспламеняется, а ее накопление может привести к возгоранию в дымоходе или трубе. Такие пожары быстро распространяются и способны уничтожить дом. А еще скопление сажи может заблокировать дымоход, препятствуя правильному выходу дыма и других газов из помещения. Возникает обратная тяга, из-за чего угарный газ, который не имеет цвета, запаха, но при этом крайне токсичен, может начать скапливаться внутри жилых помещений, представляя угрозу для здоровья и жизни людей.