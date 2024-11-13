Два жителя Алапаевска устроили скандал в самолете Екатеринбург — Пхукет

Оба мужчины во время посадки в самолет употребляли алкогольные напитки, которые купили в кафе аэропорта. После того, как сотрудники авиакомпании сделали им замечание, пассажиры стали нецензурно ругаться, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.