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Posted 13 ноября, 05:52

Published 13 ноября, 05:52

Modified 13 ноября, 05:54

Updated 13 ноября, 05:54

Два жителя Алапаевска устроили скандал в самолете Екатеринбург — Пхукет

Два жителя Алапаевска устроили скандал в самолете Екатеринбург — Пхукет

13 ноября 2024, 05:52
Фото: 1MI.
Два пассажира авиарейса Екатеринбург — Пхукет устроили дебош при посадке в самолет. Инцидент произошел ночью 12 ноября 2024 года.

Оба мужчины во время посадки в самолет употребляли алкогольные напитки, которые купили в кафе аэропорта. После того, как сотрудники авиакомпании сделали им замечание, пассажиры стали нецензурно ругаться, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.

Нарушителей сняли с рейса. Сотрудники полиции отвезли их в отделение и хотели провести освидетельствование, однако мужчины от него отказались. Обоим свердловчанам назначили штрафы.

Напомним, пассажир авиарейса Екатеринбург — Сочи подрался с соседом из-за его внешности.

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