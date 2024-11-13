Два жителя Алапаевска устроили скандал в самолете Екатеринбург — Пхукет

Posted 13 ноября, 05:52
Published 13 ноября, 05:52
Modified 13 ноября, 05:54
Updated 13 ноября, 05:54
Оба мужчины во время посадки в самолет употребляли алкогольные напитки, которые купили в кафе аэропорта. После того, как сотрудники авиакомпании сделали им замечание, пассажиры стали нецензурно ругаться, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.
Нарушителей сняли с рейса. Сотрудники полиции отвезли их в отделение и хотели провести освидетельствование, однако мужчины от него отказались. Обоим свердловчанам назначили штрафы.
Напомним, пассажир авиарейса Екатеринбург — Сочи подрался с соседом из-за его внешности.