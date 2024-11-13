tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 07:37

Published 13 ноября, 07:37

Modified 13 ноября, 07:39

Updated 13 ноября, 07:39

Екатеринбуржец поранился штопором и умер

Екатеринбуржец поранился штопором и умер

13 ноября 2024, 07:37
Фото: 1MI.
Житель Екатеринбурга поранился штопором и умер в реанимации.

Житель столицы Среднего Урала выпивал со знакомым алкоголь. Открывая очередную бутылку, он поранился штопором и умер.

Однако, есть другая версия у этой истории. Его мог порезать мужчина, с которым он употреблял алкоголь.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник, компания из двух мужчин и одной женщины распивала алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора и один ударил другого ножом. Однако в больнице пострадавший заявил, что поранился штопором. Спустя двое суток он скончался в реанимации.

Официальной информации по факту происшествия пока не поступало.

Ранее тагильчанин получил 10 лет за избиение сожительницы из-за спиртного.

Жителя Артемовского изнасиловали и убили в день рождения
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Реанимация#Рана#18+#Екатеринбург#Умер#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика