Екатеринбуржец поранился штопором и умер

Как сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник, компания из двух мужчин и одной женщины распивала алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора и один ударил другого ножом. Однако в больнице пострадавший заявил, что поранился штопором. Спустя двое суток он скончался в реанимации.