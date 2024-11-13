Екатеринбуржец поранился штопором и умер

Posted 13 ноября, 07:37
Published 13 ноября, 07:37
Modified 13 ноября, 07:39
Updated 13 ноября, 07:39
Житель столицы Среднего Урала выпивал со знакомым алкоголь. Открывая очередную бутылку, он поранился штопором и умер.
Однако, есть другая версия у этой истории. Его мог порезать мужчина, с которым он употреблял алкоголь.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник, компания из двух мужчин и одной женщины распивала алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора и один ударил другого ножом. Однако в больнице пострадавший заявил, что поранился штопором. Спустя двое суток он скончался в реанимации.
Официальной информации по факту происшествия пока не поступало.
Ранее тагильчанин получил 10 лет за избиение сожительницы из-за спиртного.