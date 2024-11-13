Грузовик влетел в кювет на Серовском тракте

Posted 13 ноября, 10:23
Published 13 ноября, 10:23
Modified 13 ноября, 10:25
Updated 13 ноября, 10:25
Сообщается, что мужчина, сидевший за рулем грузового транспорта, в какой-то момент не справился с управлением, в результате чего грузовик оказался в кювете, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Пострадавших в результате данной аварии нет. На месте ЧП работают автоинспекторы. Движение транспорта на трассе временно ограничено.
Напомним, 13 ноября 2024 года на Арамильском тракте столкнулись две иномарки. Один человек пострадал.