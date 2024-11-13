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Posted 13 ноября, 10:23

Published 13 ноября, 10:23

Modified 13 ноября, 10:25

Updated 13 ноября, 10:25

Грузовик влетел в кювет на Серовском тракте

Грузовик влетел в кювет на Серовском тракте

13 ноября 2024, 10:23
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Грузовая машина «КАМАЗ» влетела в кювет на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. ДТП произошло 13 ноября 2024 года.

Сообщается, что мужчина, сидевший за рулем грузового транспорта, в какой-то момент не справился с управлением, в результате чего грузовик оказался в кювете, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Пострадавших в результате данной аварии нет. На месте ЧП работают автоинспекторы. Движение транспорта на трассе временно ограничено.

Напомним, 13 ноября 2024 года на Арамильском тракте столкнулись две иномарки. Один человек пострадал.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Трасса#Водитель#ЧП#Грузовик#Кювет#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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