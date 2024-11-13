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Posted 13 ноября, 11:11

Published 13 ноября, 11:11

Modified 13 ноября, 12:42

Updated 13 ноября, 12:42

Как приготовить суп-пюре из тыквы: нежный кремовый вкус и невероятный аромат

Как приготовить суп-пюре из тыквы: нежный кремовый вкус и невероятный аромат

13 ноября 2024, 11:11
Фото: Photo by Max Griss on Unsplash.
Рубрика
Еда и напитки
Если вам поднадоели щи и борщи, попробуйте приготовить суп-пюре из тыквы. Это блюдо порадует вас невероятным ароматом, нежной консистенцией и изысканным кремовым вкусом.

Вот как можно приготовить замечательный суп-пюре из тыквы, который согреет вас в промозглый осенний день.

Ингредиенты:

  • 1 кг тыквы (почистите, нарежьте небольшими кубиками);
  • 1 крупный картофель (освободите от кожицы и порежьте такими же кубиками);
  • 1 морковь (очистите и нарежьте кружочками);
  • 1 луковица (мелко порежьте);
  • 2 зубчика чеснока (мелко нарежьте);
  • 1 литр бульона (выберите овощной или куриный, по вашему предпочтению);
  • 200 мл сливок жирностью 20-30%;
  • 2 столовые ложки оливкового масла (можно заменить растительным);
  • Соль и черный перец кладем по вкусу;
  • Немного мускатного ореха (по желанию);
  • Свежий зеленый лук или петрушка для украшения;
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Почистите и нарежьте тыкву, картофель, морковь, а также измельчите лук и чеснок. В кастрюле разогрейте оливковое масло, добавьте лук и чеснок. Обжаривайте их не спеша, пока лук не станет мягким и не наполнит вашу кухню сладким ароматом.

Теперь приступаем к главному этапу: добавьте кубики тыквы, картофеля, а также нарезанную кружочками морковь. Хорошенько перемешайте, овощная смесь должна как следует подрумяниться. Овощи залейте бульоном, доведите до кипения, а затем приверните огонь до минимума. Накройте крышкой и пусть овощи тушатся в течение 20-30 минут.

Тыква — настоящий кладезь витаминов и микроэлементовТыква — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов
Тыква — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Фото: 1MI

Дайте супу немного остыть, а затем измельчите все компоненты погружным блендером. Если вы используете чашу стационарного блендера, измельчайте тыквенный суп небольшими порциями.

Когда суп приобретет желаемую пюреообразную консистенцию, снова поставьте кастрюлю на огонь, добавьте сливки и тщательно перемешайте, чтобы блюдо получилось однородным и кремовым. Подогрейте, однако кипятить суп после добавления сливок не следует.

Далее добавьте в тыквенный суп перец и немного мускатного ореха, посолите. Разлейте суп в тарелки, сверху посыпьте свежим зеленым луком или петрушкой. Несколько капель оливкового масла или сливок могут стать завершающим штрихом к вашему кулинарному шедевру.

Питательный суп-пюре из тыквы согреет в холодное время года и порадует своим насыщенным, многогранным вкусом. Приятного аппетита!

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Источник: chefmarket.ru.

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