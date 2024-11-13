Как приготовить суп-пюре из тыквы: нежный кремовый вкус и невероятный аромат

Posted 13 ноября, 11:11
Published 13 ноября, 11:11
Modified 13 ноября, 12:42
Updated 13 ноября, 12:42
Вот как можно приготовить замечательный суп-пюре из тыквы, который согреет вас в промозглый осенний день.
Ингредиенты:
Почистите и нарежьте тыкву, картофель, морковь, а также измельчите лук и чеснок. В кастрюле разогрейте оливковое масло, добавьте лук и чеснок. Обжаривайте их не спеша, пока лук не станет мягким и не наполнит вашу кухню сладким ароматом.
Теперь приступаем к главному этапу: добавьте кубики тыквы, картофеля, а также нарезанную кружочками морковь. Хорошенько перемешайте, овощная смесь должна как следует подрумяниться. Овощи залейте бульоном, доведите до кипения, а затем приверните огонь до минимума. Накройте крышкой и пусть овощи тушатся в течение 20-30 минут.
Дайте супу немного остыть, а затем измельчите все компоненты погружным блендером. Если вы используете чашу стационарного блендера, измельчайте тыквенный суп небольшими порциями.
Когда суп приобретет желаемую пюреообразную консистенцию, снова поставьте кастрюлю на огонь, добавьте сливки и тщательно перемешайте, чтобы блюдо получилось однородным и кремовым. Подогрейте, однако кипятить суп после добавления сливок не следует.
Далее добавьте в тыквенный суп перец и немного мускатного ореха, посолите. Разлейте суп в тарелки, сверху посыпьте свежим зеленым луком или петрушкой. Несколько капель оливкового масла или сливок могут стать завершающим штрихом к вашему кулинарному шедевру.
Питательный суп-пюре из тыквы согреет в холодное время года и порадует своим насыщенным, многогранным вкусом. Приятного аппетита!
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Источник: chefmarket.ru.