Как приготовить суп-пюре из тыквы: нежный кремовый вкус и невероятный аромат

Почистите и нарежьте тыкву, картофель, морковь, а также измельчите лук и чеснок. В кастрюле разогрейте оливковое масло, добавьте лук и чеснок. Обжаривайте их не спеша, пока лук не станет мягким и не наполнит вашу кухню сладким ароматом.