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Posted 13 ноября, 08:29

Published 13 ноября, 08:29

Modified 13 ноября, 08:31

Updated 13 ноября, 08:31

Кипяток залил парковку и дорогу жилищного комплекса в Екатеринбурге

Кипяток залил парковку и дорогу жилищного комплекса в Екатеринбурге

13 ноября 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге на территории ЖК «Геометрия» на улице Тверитина случилась коммунальная авария. Кипяток залил дорогу и парковку.

По данным компании ЕТК, на место случившегося уже направлены рабочие. Они уже стараются локализовать место прорыва, чтобы кипяток больше не выходил наружу, пишет «КП-Екатеринбург».

Пока что причина случившегося неизвестна. Также специалисты не могут точно сказать, когда вода вернется в квартиры горожан. Чтобы понять, сколько времени потребуется, сначала нужно провести земляные работы.

Ранее коммунальная авария в Нижнем Тагиле оставила без воды сразу два микрорайона.

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#Ирина Кирилова#Общество#Вода#ЖКХ#Коммунальная авария#Кипяток#Екатеринбург
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