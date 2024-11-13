Кипяток залил парковку и дорогу жилищного комплекса в Екатеринбурге

Posted 13 ноября, 08:29
Published 13 ноября, 08:29
Modified 13 ноября, 08:31
Updated 13 ноября, 08:31
По данным компании ЕТК, на место случившегося уже направлены рабочие. Они уже стараются локализовать место прорыва, чтобы кипяток больше не выходил наружу, пишет «КП-Екатеринбург».
Пока что причина случившегося неизвестна. Также специалисты не могут точно сказать, когда вода вернется в квартиры горожан. Чтобы понять, сколько времени потребуется, сначала нужно провести земляные работы.
Ранее коммунальная авария в Нижнем Тагиле оставила без воды сразу два микрорайона.