На Урал едет советник Путина для разбирательства с незаконной депортацией семьи

Среди депортируемых граждан оказалась русскоязычная женщина с ребенком-инвалидом. Она хотела вернуться на историческую Родину из Киргизии, куда приехала в 2 года вместе с папой и мамой. Там она выросла и родила двоих детей. А недавно вернулась в родное село Свердловской области к маме. Здесь она родила ребенка-инвалида, не успев оформить гражданство.