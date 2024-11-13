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Posted 13 ноября, 12:25

Published 13 ноября, 12:25

Modified 13 ноября, 12:27

Updated 13 ноября, 12:27

На Урал едет советник Путина для разбирательства с незаконной депортацией семьи

На Урал едет советник Путина для разбирательства с незаконной депортацией семьи

13 ноября 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловскую область едет советник президента России Валерий Фадеев. Ему предстоит разобраться в ситуации с попыткой незаконной депортации свердловчанки из страны.

Среди депортируемых граждан оказалась русскоязычная женщина с ребенком-инвалидом. Она хотела вернуться на историческую Родину из Киргизии, куда приехала в 2 года вместе с папой и мамой. Там она выросла и родила двоих детей. А недавно вернулась в родное село Свердловской области к маме. Здесь она родила ребенка-инвалида, не успев оформить гражданство.

Из-за отсутствия документов ее поместили в место содержания нелегалов вместе с ребенком, требующим специализированного ухода. Помочь женщине взялась президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашева. Она рассказала, что после событий в «Крокусе» в судах не вникают в обстоятельства иностранцев, оказавшихся в России. Вместе с советником президента им предстоит разобраться, как среди депортируемых оказались русскоязычные люди, которые хотели вернуться историческую Родину, пишет ЕАН.

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