Облсуд в Екатеринбурге снизил срок риелтору, которая обманула 10 человек

Posted 13 ноября, 12:04
Published 13 ноября, 12:04
Modified 13 ноября, 12:06
Updated 13 ноября, 12:06
Женщине изначально назначили шесть лет и шесть месяцев ИК общего режима. Однако осужденная обжаловала приговор, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
На момент рассмотрения обжалования екатеринбурженка возместила часть ущерба потерпевшим. Судебная коллегия это учла и снизила срок до пяти лет.
Напомним, риелтора приговорили весной 2024 года. Она от имени клиентов писала заявления на покупку ипотеки, которые отправляла в банки.