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Posted 13 ноября, 12:04

Published 13 ноября, 12:04

Modified 13 ноября, 12:06

Updated 13 ноября, 12:06

Облсуд в Екатеринбурге снизил срок риелтору, которая обманула 10 человек

Облсуд в Екатеринбурге снизил срок риелтору, которая обманула 10 человек

13 ноября 2024, 12:04
Фото: 1MI.
Суд в Екатеринбурге снизил срок риелтору, которая занималась мошенничеством и обманула клиентов более, чем на пять миллионов.

Женщине изначально назначили шесть лет и шесть месяцев ИК общего режима. Однако осужденная обжаловала приговор, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

На момент рассмотрения обжалования екатеринбурженка возместила часть ущерба потерпевшим. Судебная коллегия это учла и снизила срок до пяти лет.

Напомним, риелтора приговорили весной 2024 года. Она от имени клиентов писала заявления на покупку ипотеки, которые отправляла в банки.

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