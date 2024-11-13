Очень любил петь: экс-директор «Екатеринбург-ЭКСПО» спустил кучу денег на караоке

Posted 13 ноября, 16:01
Published 13 ноября, 16:01
Modified 13 ноября, 16:03
Updated 13 ноября, 16:03
В Ленинском районном суде Екатеринбурга начались слушания по делу бывшего директора «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова. Чиновника обвиняют в растрате, пишет Ura.ru.
Всего Данилову придется ответить по трем обвинениям — два из них связаны с растратой. В частности, экс-директор, как утверждает следствие, в 2019–2021 годах тратил казенные средства на посещение караоке-баров, ресторанов, перелеты и элитные магазинам. Также ему вменяют превышение полномочий. Общий ущерб составил 13 млн рублей.
О следственных действиях в отношении Данилова стало известно в мае 2023 года. Сначала екатеринбуржец эти факты опровергал, однако потом неожиданно покинул пост главы «Екатеринбург-ЭКСПО».
Ранее в Нижнем Тагиле начался суд над действующим главой ГГО Дмитрием Летниковым, которого обвиняют в том, что он любил отдыхать вместе с женой за казенный счет.