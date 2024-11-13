Очень любил петь: экс-директор «Екатеринбург-ЭКСПО» спустил кучу денег на караоке

Всего Данилову придется ответить по трем обвинениям — два из них связаны с растратой. В частности, экс-директор, как утверждает следствие, в 2019–2021 годах тратил казенные средства на посещение караоке-баров, ресторанов, перелеты и элитные магазинам. Также ему вменяют превышение полномочий. Общий ущерб составил 13 млн рублей.