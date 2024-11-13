Опята можно вырастить прямо на участке: с мучительными походами в лес покончено

Posted 13 ноября, 13:26
Published 13 ноября, 13:26
Modified 13 ноября, 13:29
Updated 13 ноября, 13:29
Выращивание опят на дачном участке — это интересный и сравнительно несложный процесс.
Для начала выберите затененное и влажное место на участке. Опята лучше всего растут в условиях, приближенных к лесным, поэтому рядом должны быть деревья или кустарники. Вам понадобится древесина лиственных пород (береза, ольха, осина, тополь). Бревна выбирайте свежие, диаметром не менее 10 сантиметров и длиной около одного метра.
Проделайте в бревнах отверстия диаметром около 1-2 см на глубину 4-5 см. Расстояние между отверстиями должно быть около 20-25 см, а располагать их нужно в шахматном порядке.
Конечно же, вам понадобится мицелий. Его можно купить в специализированных магазинах, на онлайн-маркетах или заготовить самостоятельно. Для этого в лесу нужно будет найти старые переросшие опята. Их шляпки необходимо замочить в сырой дождевой или речной воде на несколько часов.
Полученным раствором полейте бревна, а сверху разложите грибные шляпки. В качестве укрытия разрешается использовать опилки или мох, — пишет портал «Вечерний Бобруйск».
Покупной мицелий просто засейте в отверстия. Можно использовать деревянные палочки с мицелием или мицелий в порошке. Закройте отверстия воском или пластилином, чтобы защитить мицелий от высыхания и заражения. Древесина постоянно должна быть влажной. Поливайте бревна по мере необходимости, но избегайте излишнего «затопления».
Мицелию для прорастания нужно от 6 месяцев до года, в зависимости от условий окружающей среды. После сбора урожая вы можете оставить бревна на следующий сезон. Мицелий может плодоносить несколько лет при хороших условиях.
Защищайте мицелий и грибы от насекомых и слизней. Иногда можно добавлять новые бревна, чтобы продлить период плодоношения. Также пробуйте использовать различные виды древесины, чтобы найти оптимальные условия для вашего участка.
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Источник: bobruisk.ru.