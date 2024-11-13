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Posted 13 ноября, 13:26

Published 13 ноября, 13:26

Modified 13 ноября, 13:29

Updated 13 ноября, 13:29

Опята можно вырастить прямо на участке: с мучительными походами в лес покончено

Опята можно вырастить прямо на участке: с мучительными походами в лес покончено

13 ноября 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Если вы любите грибы, но не любите их собирать, попробуйте облегчить себе жизнь и вырастить на своем приусадебном участке опята. Ведь эти грибы вкусны в любом виде: их можно жарить, солить, мариновать.

Выращивание опят на дачном участке — это интересный и сравнительно несложный процесс.

Для начала выберите затененное и влажное место на участке. Опята лучше всего растут в условиях, приближенных к лесным, поэтому рядом должны быть деревья или кустарники. Вам понадобится древесина лиственных пород (береза, ольха, осина, тополь). Бревна выбирайте свежие, диаметром не менее 10 сантиметров и длиной около одного метра.

Проделайте в бревнах отверстия диаметром около 1-2 см на глубину 4-5 см. Расстояние между отверстиями должно быть около 20-25 см, а располагать их нужно в шахматном порядке.

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Конечно же, вам понадобится мицелий. Его можно купить в специализированных магазинах, на онлайн-маркетах или заготовить самостоятельно. Для этого в лесу нужно будет найти старые переросшие опята. Их шляпки необходимо замочить в сырой дождевой или речной воде на несколько часов.

Полученным раствором полейте бревна, а сверху разложите грибные шляпки. В качестве укрытия разрешается использовать опилки или мох, — пишет портал «Вечерний Бобруйск».

Покупной мицелий просто засейте в отверстия. Можно использовать деревянные палочки с мицелием или мицелий в порошке. Закройте отверстия воском или пластилином, чтобы защитить мицелий от высыхания и заражения. Древесина постоянно должна быть влажной. Поливайте бревна по мере необходимости, но избегайте излишнего «затопления».

Опята подходят для любого вида консервированияОпята подходят для любого вида консервирования
Опята подходят для любого вида консервирования. Фото: Изображение Midjourney

Мицелию для прорастания нужно от 6 месяцев до года, в зависимости от условий окружающей среды. После сбора урожая вы можете оставить бревна на следующий сезон. Мицелий может плодоносить несколько лет при хороших условиях.

Защищайте мицелий и грибы от насекомых и слизней. Иногда можно добавлять новые бревна, чтобы продлить период плодоношения. Также пробуйте использовать различные виды древесины, чтобы найти оптимальные условия для вашего участка.

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Источник: bobruisk.ru.

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