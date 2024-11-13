Опята можно вырастить прямо на участке: с мучительными походами в лес покончено

Конечно же, вам понадобится мицелий. Его можно купить в специализированных магазинах, на онлайн-маркетах или заготовить самостоятельно. Для этого в лесу нужно будет найти старые переросшие опята. Их шляпки необходимо замочить в сырой дождевой или речной воде на несколько часов.