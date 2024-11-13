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Posted 13 ноября, 04:30

Published 13 ноября, 04:30

Modified 13 ноября, 04:32

Updated 13 ноября, 04:32

Подростку в Верхней Пышме продлен арест за избиение девочки

Подростку в Верхней Пышме продлен арест за избиение девочки

13 ноября 2024, 04:30
Фото: 1MI.
В Верхней Пышме суд продлил арест 15-летнему подростку, который обвиняется в нападении на 12-летнюю девочку.

Юноша останется под стражей до 25 декабря 2024 года. Во время заседания в зале присутствовал его отец, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, происшествие случилось в сентябре 2024 года. Школьница накануне пропала после того, как ушла на прогулку. Через некоторое время ее обнаружили с травмой головы и поврежденной рукой.

Вскоре выяснилось, что между девочкой и обвиняемым произошел конфликт, во время которого он напал на нее.

Подозреваемого в нападении на школьницу под Верхней Пышмой отправили в СИЗО
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