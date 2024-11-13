Подростку в Верхней Пышме продлен арест за избиение девочки

Posted 13 ноября, 04:30
Published 13 ноября, 04:30
Modified 13 ноября, 04:32
Updated 13 ноября, 04:32
Юноша останется под стражей до 25 декабря 2024 года. Во время заседания в зале присутствовал его отец, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, происшествие случилось в сентябре 2024 года. Школьница накануне пропала после того, как ушла на прогулку. Через некоторое время ее обнаружили с травмой головы и поврежденной рукой.
Вскоре выяснилось, что между девочкой и обвиняемым произошел конфликт, во время которого он напал на нее.