Полтонны зараженных томатов из Узбекистана уничтожили в Екатеринбурге

Posted 13 ноября, 15:35
Published 13 ноября, 15:35
Modified 13 ноября, 15:37
Updated 13 ноября, 15:37
Пораженные томаты из Узбекистана прибыли в столицу Среднего Урала 8 ноября. В помидорах при исследовании был обнаружен так называемый вирус коричневой морщинистости, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
В целях предотвращения распространения вредителя на территории Свердловской области в соответствии с законодательством ФФ принято решение об уничтожении зараженной подкарантинной продукции, — заявили в ведомстве.
Для человека этот вирус опасности не представляет, однако может быстро уничтожить до 80% объемов урожая. Особенно вирус страшен для пасленовых растений — помидоров, перцев, баклажанов.
В конце сентября из Узбекистана также были завезены две тонны зараженных перцев.