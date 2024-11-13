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Posted 13 ноября, 15:35

Published 13 ноября, 15:35

Modified 13 ноября, 15:37

Updated 13 ноября, 15:37

В Екатеринбурге уничтожили 500 кг зараженных помидоров из Узбекистана

Полтонны зараженных томатов из Узбекистана уничтожили в Екатеринбурге

13 ноября 2024, 15:35

В Екатеринбурге уничтожили 500 кг зараженных помидоров из Узбекистана

Опасный вирус обнаружили инспекторы Россельхознадзора в партии помидоров, которая прибыла в Екатеринбург из Узбекистана.

Пораженные томаты из Узбекистана прибыли в столицу Среднего Урала 8 ноября. В помидорах при исследовании был обнаружен так называемый вирус коричневой морщинистости, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В целях предотвращения распространения вредителя на территории Свердловской области в соответствии с законодательством ФФ принято решение об уничтожении зараженной подкарантинной продукции, — заявили в ведомстве.

Для человека этот вирус опасности не представляет, однако может быстро уничтожить до 80% объемов урожая. Особенно вирус страшен для пасленовых растений — помидоров, перцев, баклажанов.

В конце сентября из Узбекистана также были завезены две тонны зараженных перцев.

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#Дарья Бобровицкая#Урожай#Узбекистан#Помидоры#Заболевание#Вирус#Растения#Екатеринбург#Перцы#Коричневая морщинистость#Семейство пасленовых
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