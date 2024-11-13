Предотвращенный теракт, нехватка полицейских в Тагиле, «Каштанка» и депортация

Советник президента России Валерий Фадеев приедет в Екатеринбург, чтобы разобраться в случае попытки депортации из России многодетной матери с ребенком-инвалидом. Женщина вернулась на историческую родину два года назад — в Свердловской области у нее живут родители. Уже здесь она родила третьего ребенка с инвалидностью. Сейчас она вместе с ребенком ожидает депортации в заключении.