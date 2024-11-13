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Posted 13 ноября, 17:00

Published 13 ноября, 17:00

Modified 13 ноября, 17:02

Updated 13 ноября, 17:02

Предотвращенный теракт, нехватка полицейских в Тагиле, «Каштанка» и депортация

Предотвращенный теракт, нехватка полицейских в Тагиле, «Каштанка» и депортация

13 ноября 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, который планировал теракт на электроподстанции. В Тагиле возникла острая нехватка полицейских. Тагильский театр кукол поставит «Каштанку». В Екатеринбурге опять выявляют случаи пневмонии. Советник Путина разберется с попыткой незаконной миграции.

В Нижнем Тагиле мужчина планировал подорвать электроподстанцию, от которой зависит работа предприятия ВПК, а также инфраструктура железной дороги. Его вычислили и задержали сотрудники ФСБ. Установлено, что злоумышленника завербовали украинские спецслужбы.

В Нижнем Тагиле ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции
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В Нижнем Тагиле образовался серьезный дефицит кадров в полиции: не хватает примерно 20% сотрудников. Только за последний год со службы уволились 168 человек. Люди утверждают, что за такую же зарплату они находят себе более спокойную работу без круглосуточных дежурств и постоянных отчетов.

«Путь в долговую яму»: в нижнетагильской полиции нехватка кадров достигла 20%
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Труппа Нижнетагильского театра кукол полна творческих планов: артисты собираются поставить новый спектакль «Каштанка» по мотивам рассказа Чехова на средства гранта Минкульта. Премьера состоится весной 2025 года.

В нижнетагильском театре кукол поставят «Каштанку»
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В Екатеринбурге снова выявляют случаи заболевания пневмонией среди детского населения — поликлиники регистрируют наплыв пациентов. Болеют в основном школьники. По мнению эпидемиологов, это связано с выходом детей с осенних каникул.

В Екатеринбург пришла вторая волна заболеваемости пневмонией
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Советник президента России Валерий Фадеев приедет в Екатеринбург, чтобы разобраться в случае попытки депортации из России многодетной матери с ребенком-инвалидом. Женщина вернулась на историческую родину два года назад — в Свердловской области у нее живут родители. Уже здесь она родила третьего ребенка с инвалидностью. Сейчас она вместе с ребенком ожидает депортации в заключении.

На Урал едет советник Путина для разбирательства с незаконной депортацией семьи
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