Предотвращенный теракт, нехватка полицейских в Тагиле, «Каштанка» и депортация

Posted 13 ноября, 17:00
Published 13 ноября, 17:00
Modified 13 ноября, 17:02
Updated 13 ноября, 17:02
В Нижнем Тагиле мужчина планировал подорвать электроподстанцию, от которой зависит работа предприятия ВПК, а также инфраструктура железной дороги. Его вычислили и задержали сотрудники ФСБ. Установлено, что злоумышленника завербовали украинские спецслужбы.
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