«Путь в долговую яму»: в нижнетагильской полиции нехватка кадров достигла 20%

Posted 13 ноября, 09:13
Published 13 ноября, 09:13
Modified 13 ноября, 09:45
Updated 13 ноября, 09:45
По информации члена общественного совета при полиции Леонида Мартюшева, на данный момент в органах внутренних дел города не хватает 378 сотрудников. Кроме того, за последние годы число увольнений продолжает расти, в 2024 году службу покинули 168 полицейских.
По словам действующих сотрудников, больше всего претензий — «стертый ковер у начальства», только и делают, что вызывают к себе да давят с отчетами. При этом риски на работе в полях совсем не маленькие. Мол, есть другие профессии, менее напряженные и при этом более оплачиваемые.
Все по факту, рабочий на заводе, простой слесарь получает зарплату больше, чем ППСник, при этом с него спроса почти никакого, никаких палок, регистрации и материалов. А ППСники постоянно разруливают конфликты, имеют дело с алкашами, зэками, у которых не знаешь, что на уме, иногда рискуя жизнью, при этом получая за это 40 тысяч, а то и меньше, — рассказал в личной беседе редакции TagilCity.ru действующий полицейский.
Про оплату труда — это вообще боль почти для всех россиян, причем на любой работе. Если сравнивать другие профессиональные поприща, например, возьмем условного менеджера, то уровень дохода на таких местах значительно выше того вклада в благо общества, чем все-таки профессия полицейского.
Если сравнивать другие сферы, то при трудоустройстве на тот же завод ты получаешь уже стажером почти полную зарплату, а в МВД ты полгода стажируешься и получаешь от силы 20–25 тысяч. Взять отдельную ситуацию, у меня семья — я, жена и ребенок, имеется ипотека, как можно полгода выживать на такую зарплату? Вот поэтому никто из мужчин и не идет работать в полицию, можно влезть только в долговую яму, — высказал свое мнение полицейский, специально для TagilCity.ru.
Закономерно, что рост совершаемых правонарушений и различных преступлений начинает расти. В 2024 году статистика удручающе высока, по сравнению с прошлым годом шкала поднялась вверх почти на 10%.
Стоит отметить, что, по словам члена общественного совета при полиции Мартюшева, раскрываемость остается на высоком уровне, например, дела об убийствах — 100%, также на полную отрабатывают умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования.
Грабежи и разбои тоже по 100%. Немного проседают показатели раскрываемости у краж из квартир, там по 94,1%. Мошеннические и так называемые «дистанционные» преступления в 2024 году раскрываются в 50% случаев, а это против 39,7% в 2023-м. Кроме того, в 2024 году раскрыто 56 преступлений из числа так называемых «преступлений прошлых лет».
От себя добавлю, несмотря на осложнение ежедневной работы полиции по предупреждению и раскрытию преступлений, принимаемые меры позволили обеспечить устойчивое функционирование подразделений полиции нашего города при некомплекте по гарнизону 20,5%, или 378 человек, — написал на своей странице Леонид Мартюшев.
Сейчас в министерстве внутренних дел открыты вакансии на должность участкового, в отдел экономической безопасности, в уголовный розыск, в ГИБДД и ППС. Также родной полиции необходимы следователи и дознаватели. Ищут как в офицерский, так и в сержантский состав.
Кандидатов ожидают привилегии: 40 дней отпуска, медицинская страховка и возможность бесплатного посещения детских садов. Кроме того, предоставляется шанс получить бесплатное высшее образование. По истечении 25 лет можно выйти на заслуженный отдых.
За первый год 70–75 тысяч предлагают участковому уполномоченному. Следователю чуть меньше — 65–70 тысяч. Зарплату обещают индексировать. Бесплатный проезд на любом виде транспорта от дома и до места отпуска. Кроме этого, есть еще и другие льготы, которые по закону положены каждому трудоустроенному полицейскому. В вакансиях указано, что принимаются на службу до 55 лет.