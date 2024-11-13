«Путь в долговую яму»: в нижнетагильской полиции нехватка кадров достигла 20%

По словам действующих сотрудников, больше всего претензий — «стертый ковер у начальства», только и делают, что вызывают к себе да давят с отчетами. При этом риски на работе в полях совсем не маленькие. Мол, есть другие профессии, менее напряженные и при этом более оплачиваемые.