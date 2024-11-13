РЭО: Регоператоров могут обязать вывозить с мест сбора ТКО мусор III–V классов

Posted 13 ноября, 11:27
Published 13 ноября, 11:27
Modified 13 ноября, 11:27
Updated 13 ноября, 11:27
В обсуждении законопроекта активно участвуют специалисты Российского экологического оператора (РЭО).
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что данный шаг рассматривается для того, чтобы на местах сбора отходов не оставалось мусора, оставляемого жителями. Таким образом, помимо обычных ТКО, региональные операторы будут обязаны вывозить строительные отходы, шины и ветки. Об этом пишет 56orb.ru.
Также в России рассматривается возможность реализации программы, которая позволит местным властям самостоятельно классифицировать отходы III–V классов как ТКО. Об этом сообщил руководитель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, отметив, что проект планируется внедрять в тестовом режиме.
Заместитель главы РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин пояснил, что в рамках законопроекта обсуждается создание и обслуживание контейнерных площадок силами региональных операторов. Основная задача, подчеркнул он, заключается в формировании такой системы обращения с отходами, которая не создаст дополнительной финансовой нагрузки на жителей и организации и обеспечит чистоту территорий в любых условиях.