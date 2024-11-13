РЭО: Регоператоров могут обязать вывозить с мест сбора ТКО мусор III–V классов

Заместитель главы РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин пояснил, что в рамках законопроекта обсуждается создание и обслуживание контейнерных площадок силами региональных операторов. Основная задача, подчеркнул он, заключается в формировании такой системы обращения с отходами, которая не создаст дополнительной финансовой нагрузки на жителей и организации и обеспечит чистоту территорий в любых условиях.