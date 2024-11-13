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Posted 13 ноября, 11:11

Published 13 ноября, 11:11

Modified 13 ноября, 11:13

Updated 13 ноября, 11:13

Рецидивист ударил ножом мужчину в Екатеринбурге

Рецидивист ударил ножом мужчину в Екатеринбурге

13 ноября 2024, 11:11
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге два ранее судимых мужчины устроили спор, во время которого один из них ударил другого ножом. Происшествие случилось на улице Энергостроителей.

Известно, что 51-летний мужчина был неоднократно судим за кражи, а его 23-летний оппонент также был судим за кражу, угон, хулиганство и побои, пишет Ура.ру.

Сообщается, что екатеринбуржцы во время употребления алкоголя затеяли спор из-за уклада воровского мира. Во время конфликта мужчина разозлился и ударил молодого человека ножом.

С ними также была и женщина. Потерпевшему она вызвала скорую помощь. Выяснилось, что у мужчины были задеты почка и печень. Ему сделали операцию. Нападавшего задержали. В отношении него возбуждено дело.

Напомним, в Березовском пожилая женщина ударила ножом квартиранта из-за его поведения. Его успели спасти.

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