Щенок за 1 млн, общительный попугай и Изабелла: каких животных продают свердловчане

Posted 13 ноября, 10:35
Published 13 ноября, 10:35
Modified 13 ноября, 10:37
Updated 13 ноября, 10:37
В Екатеринбурге выложили на продажу жеребца фризской породы. Коню родом из Голландии — 13 лет. Помимо того, что животное очень красивое, владельцы характеризуют коня как доброго, верного и послушного.
Этот конь никогда не попытается сбросить вас с себя или всячески обидеть, — пишет продавец Михаил.
Уже семь лет жеребец живет в Екатеринбурге и даже имеет русский паспорт. Цена, указанная в объявлении, — 2,8 миллиона рублей, но продавец готов рассмотреть и другие предложения по стоимости.
Добавим, что в Нижнем Тагиле также на продажу выставлены лошади, стоимость самого дорогого «экземпляра» — 600 тысяч рублей. А вот пони в Нижнем Тагиле можно купить за 135 тысяч рублей. Мини-лошадке со спокойным характером, по словам продавца, предстоит катать детей.
Известно, что одними из дорогостоящих собак являются миниатюрные мальтипу. Метисы этой породы продаются гораздо дешевле — до 100 тысяч рублей, а цена на породистых щенков начинается от 120 тысяч рублей.
В Екатеринбурге на продажу выставлены щенки мальтипу из Кореи. Цена на них потрясает — 1,3 миллиона рублей. Продавец позиционирует себя экспертом и уверяет, что это редкие щенки, поскольку привезены из лучших корейских питомников и официально растаможены. У лапули даже имеется гарантия на здоровье сроком на один год и гарантия замены щенка по договору.
Редкий благородный окрас, очень курносая и пушистая. Редкий щенок, — пишет продавец на Avito.
Экзотическое мозоленогое животное альпака продается в Екатеринбурге за 950 тысяч рублей. У владельца есть целых два самца, цена в объявлении указана за одного. Малыши родились в июле 2024 года. Детали о своем «товаре» некий Владимир готов рассказать по телефону.
Некоторые кошечки также могут обойтись «в копеечку». К примеру, частное лицо по имени Наталья выставила на продажу британскую кошку за 500 тысяч рублей. Внятного описания к «товару» нет, поэтому, несмотря на всю красоту питомца, вряд ли ей удастся привлечь покупателей. Тем более что котята такой породы продаются в среднем за 30- 50 тысяч рублей.
Другая дорогая кошечка — породы американская бурма, или бурманская кошка. Котенка в Екатеринбурге можно приобрести за 450 тысяч рублей. Екатеринбурженка Елена продает двухгодовалую бурму для разведения, шоу или как домашнего любимца.
Здорова, воспитана, с документами, — пишет продавец.
Житель Екатеринбурга не торопясь ищет новый дом своему товарищу — белохохлому какаду.
Парень разговаривает, прилетает на руку и плечо. Самый крупный среди белых какаду. Птица идет абсолютно ко всем на руки, социализирована, — пишет продавец.
Также екатеринбуржец предлагает потенциальному покупателю встретиться с птицей лично, чтобы определиться с выбором. Помимо этого есть возможность отправить птицу в другие регионы. У пернатого много игрушек, которые передадут новому хозяину, также попугай поедет в новый дом со своей клеткой.
Девятимесячная самка французского бульдога со всеми необходимыми документами продается в Нижнем Тагиле за каких-то 130 тысяч рублей. Подросток, по словам хозяина, является внучкой Лекса, — по всей видимости не менее элитного родственника.
Эти собачки — очень болезненные, особенно если в родословной были уже какие-то косяки. На одно только лечение может уйти порядка 50 тысяч рублей. Специальное питание тоже обходится недешево. У моего Ютоса был энтерит, думали, что не выживет. Пришлось даже делать операцию из-за непроходимости кишечника. Слава богу, все позади. Мы его щенком покупали за 25 тысяч рублей. Не рекомендую, дорогое удовольствие. Это моя последняя собака в жизни, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Ульяна.