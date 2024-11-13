Щенок за 1 млн, общительный попугай и Изабелла: каких животных продают свердловчане

Некоторые кошечки также могут обойтись «в копеечку». К примеру, частное лицо по имени Наталья выставила на продажу британскую кошку за 500 тысяч рублей. Внятного описания к «товару» нет, поэтому, несмотря на всю красоту питомца, вряд ли ей удастся привлечь покупателей. Тем более что котята такой породы продаются в среднем за 30- 50 тысяч рублей.