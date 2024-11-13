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Posted 13 ноября, 16:19

Published 13 ноября, 16:19

Modified 13 ноября, 16:21

Updated 13 ноября, 16:21

В Тагиле пройдут соревнования по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина

Соревнования по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина пройдут в Тагиле

13 ноября 2024, 16:19
Фото: 1MI.

В Тагиле пройдут соревнования по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина

Спортсмены-лыжники из трех стран примут участие в кубке «Металлинвест». Соревнования пройдут в Нижнем Тагиле в первой декаде декабря.

Двери для спортсменов из разных стран откроет тагильский трамплинный комплекс «Аист». Об этом спортивное учреждение написало в своих соцсетях.

Вас ждут самые красивые прыжки и атмосфера спортивного праздника! — говорится в сообщении.

Соревнования пройдут с 6 по 8 декабря. Заявки на участие поступили от спортсменов из Казахстана и Белоруссии, а также разных регионов России.

Екатеринбургский кикбоксер Иван Березин победил на соревнованиях всероссийского уровня.

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#Дарья Бобровицкая#Спорт#Нижний Тагил#Спортсмены#Кубок#Прыжки с трамплина#Лыжное двоеборье#Лыжи#Екатеринбург
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