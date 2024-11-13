Соревнования по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина пройдут в Тагиле

Posted 13 ноября, 16:19
Published 13 ноября, 16:19
Modified 13 ноября, 16:21
Updated 13 ноября, 16:21
Двери для спортсменов из разных стран откроет тагильский трамплинный комплекс «Аист». Об этом спортивное учреждение написало в своих соцсетях.
Вас ждут самые красивые прыжки и атмосфера спортивного праздника! — говорится в сообщении.
Соревнования пройдут с 6 по 8 декабря. Заявки на участие поступили от спортсменов из Казахстана и Белоруссии, а также разных регионов России.
Екатеринбургский кикбоксер Иван Березин победил на соревнованиях всероссийского уровня.