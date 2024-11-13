Трамваи в Екатеринбурге встали в огромную пробку на ЖБИ

Posted 13 ноября, 05:23
Published 13 ноября, 05:23
Modified 13 ноября, 05:25
Updated 13 ноября, 05:25
Так, трамвайное движение встало на улице Сыромолотова. По словам одного из очевидцев, во время поездки сломался трамвай №23. При этом другой екатеринбуржец сообщил, что пробка возникла из-за того, что кто-то оставил сумку, пишет Е1.
Пассажирам пришлось стоять в заторе почти на протяжении часа. Также встали трамваи №8, 12, 13 и 15.
Напомним, 11 ноября 2024 года в Екатеринбурге возникла большая автомобильная пробка, из-за чего некоторые горожане опоздали на работу.