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Posted 13 ноября, 05:23

Published 13 ноября, 05:23

Modified 13 ноября, 05:25

Updated 13 ноября, 05:25

Трамваи в Екатеринбурге встали в огромную пробку на ЖБИ

Трамваи в Екатеринбурге встали в огромную пробку на ЖБИ

13 ноября 2024, 05:23
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге образовалась огромная трамвайная пробка в районе ЖБИ. Затор возник утром 13 ноября 2024 года.

Так, трамвайное движение встало на улице Сыромолотова. По словам одного из очевидцев, во время поездки сломался трамвай №23. При этом другой екатеринбуржец сообщил, что пробка возникла из-за того, что кто-то оставил сумку, пишет Е1.

Пассажирам пришлось стоять в заторе почти на протяжении часа. Также встали трамваи №8, 12, 13 и 15.

Напомним, 11 ноября 2024 года в Екатеринбурге возникла большая автомобильная пробка, из-за чего некоторые горожане опоздали на работу.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Пассажиры#Пробка#Трамваи#Очевидцы#ЖБИ#Екатеринбург#Затор#Трамвайное движение
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